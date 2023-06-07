أخطر أيام الأسبوع على قلب الإنسان| فيديو

أخطر أيام الأسبوع على قلب الإنسان.. تحدث النوبات القلبية الخطيرة شائعة أكثر أيام الاثنين بالمقارنة مع أيام الأسبوع.

دراسة إيرلندية جديدة، رصدت ارتفاعًا بنسبة 13% في النوبات القلبية تحدث بداية الأسبوع، ووجدت البيانات أن أخطر النوبات القلبية، المعروفة باسم احتشاء عضلة القلب، وبحسب تتبع الحالات ما بين عامي 2013 و2018، سُجلت أخطر الحالات يوم الاثنين، وحل يوم الأحد في المرتبة الثانية.

وهناك من يربط هذه الأرقام بالتوتر المرتبط بالعودة إلى العمل بداية كل أسبوع.

اكتشاف ثوري ينقذ مرضى النوبات القلبية أصحاب الحالات الحرجة من الموت

يُجري أطباء قلب أمريكيون تجارب عدة لاختبار جهاز جديد مصمم للاستشعار بدقة وسرعة ما إذا كان مريض السكتة القلبية يعاني من انسداد في صمام القلب وبالتالي يحتاج إلى علاج عاجل.

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ووفقًا لما نشره موقع New Atlas، يقوم أطباء القلب والطوارئ باختبار جهاز Tropsensor، الذي تم تصميمه لاكتشاف مستويات التروبونين المنبثقة في غضون 3-5 دقائق من تركيبه على معصم المريض.

ويظهر التروبونين، وهو بروتين موجود في عضلة القلب، في مجرى الدم عند حدوث تلف في القلب وانسداد الشريان، مما يشير إلى نوبة قلبية وشيكة.

إن اكتشاف هذا في أقرب وقت ممكن في المرضى الذين وصلوا إلى غرفة الطوارئ سمح للطاقم الطبي بمعالجة هذه الحالة الخطيرة في أسرع وقت ممكن.

وفي الوقت الحالي، يتم تشخيص هذه الحالة من خلال إجراء تخطيط كهربائي للقلب ECG، والذي ربما يفتقر إلى الدقة بالنسبة لأولئك الذين أصيبوا بالسكتة القلبية، أو أن يتم اختبار مستويات التروبونين في الدم، والذي يمكن أن يستغرق وقتًا يمكن أن يكلف المريض حياته في انتظار نتائج التحليل.

وبحسب أحد الأطباء، إن التعرف المبكر على انسداد الشريان التاجي الحاد قد يسمح لنا بإعادة تدفق الدم إلى القلب بسرعة، مما يحسن النتائج قصيرة وطويلة المدى للمرضى الذين يعانون من نوبات قلبية غير معروفة.

كما يمكن أيضًا استخدام الجهاز مع المرضى الذين يتوجهون إلى المستشفى يعانون من آلام في الصدر، من أجل تحديد إذا كانوا يعانون من انسداد خطير في شرايين القلب.

وفي حين أن السكتة القلبية تنطوي على عطل كهربائي يتسبب في توقف القلب، فقد عانى بعض المرضى، الذين تم إنعاشهم ونقلهم إلى المستشفى من نوبة قلبية ثانية بسبب انسداد الشريان، مما يمكن أن يعني حرفياً أن تحديد وجود انسداد في الشرايين يؤدي لإنقاذ حياة المريض

وأكد الأطباء أن دراسة جهاز Tropsensor تشهد بالمرحلة الحالية اختبار جهاز المعصم على 30 مريضًا، وستتم دراسة النتائج بمرور الوقت، على أن يتم الإعلان بشكل نهائي عن نتائج التجربة العام المقبل.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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