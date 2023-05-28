خبير تحكيمي: هدف فيوتشر في إنبي غير شرعي

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن نادر قمر الدولة حكم لقاء فيوتشر وإنبي في كأس مصر، أخطأ في تطبيق القانون بشكل غير مبرر بعدما اصطدمت الكرة بالحكم.

وأوضح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس في تصريحات برنامج بوكس تو بوكس: "ان الفار استدعى حكم اللقاء من أجل مشاهدة اللعبة، لكنه وجد التقنية معطلة بسبب عطل في الشاشة".

وأضاف: "قرار الحكم خاطئ وغير شرعي، بشأن احتساب هدف فيوتشر، وأصر على احتساب الهدف بشكل غريب".

وواصل: "الكرة اصطدمت بالحكم وذهبت للاعب فيوتشر، والخطأ قد يساهم في خسارة انبي بكأس مصر وخروجه من البطولة".

وزاد: "عطل الفار أمر غريب أيضًا، من المفروض أن حكم اللقاء يقوم بفحص تقنية الفيديو قبل انطلاق المباراة، هذه الأخطاء غير مقبولة مطلقا".

وأتم: "هناك أمور غريبة تتكرر بشكل غريب، ونادر قمر الدولة شاهد اللقطة بشكل واضح، وكان عليه تغيير قراره، وعدم احتساب الهدف، ما يحدث أمر غير مقبول".

جهاد جريشة: ركلة جزاء انبي أمام فيوتشر صحيحة

كما أكد جهاد جريشة أن نادر قمر الدولة حكم لقاء فيوتشر وانبي، قراره صحيح باحتساب ركلة جزاء للفريق البترولي بعد العودة إلى تقنية الفار.

وقال جريشة: "استدعاء الفار للحكم لمشاهدة لعبة ركلة الجزاء قرار صحيح، والأحداث صعبة للغاية داخل المستطيل الأخضر ونادر قمر الدولة لم يرى اللعبة".

وأضاف: "قرار الحكم باحتساب الكرة ركلة جزاء صحيح لأنها لمست يد أحد لاعبي فيوتشر".

وواصل: “الضغوط العصبية في المباراة بسبب خطأ الحكم في احتساب هدف فيوتشر، لذلك زاد الضغط بشدة على نادر قمر الدولة ”.

إنبي يتراجع عن الإنسحاب من مباراة فيوتشر

تراجع فريق إنبي عن قراره بالأنسحاب من مباراة فيوتشر التي يستضيفها ملعب ستاد بتروسبورت ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس مصر.

وكان إنبي قد قرر عدم إستكمال المباراة إعتراضاً على إحتساب هدف التقدم لفيوتشر والذي سجله محمد رضا بوبو.

واثار الهدف احتجاجات كبيرة بعدما لمست الكرة حكم المباراة نادر قمر الدولة الا أنه احتسب الهدف، قبل اللجوء لتقنية الفار.

ومع لجوء حكم المباراة لتقنية الفار فوجئ بعطل في شاشة عرض اللقطات داخل الملعب ليتوقف اللعب لأكثر من ربع ساعة حتى يتم إصلاح هذا العطل.

وبعد عودة تقنية الفار للعمل قرر حكم المباراة التمسك بقراره بإحتساب الهدف، ما اشعل غضب فريق انبي ليقرر الجهاز الفني والاداري سحب اللاعبين من ملعب المباراة وعدم استكمالها قبل أن يتم العدول عن هذا الموقف بعد دقائق.