مدير الكرة بإنبي : حكم المباراة ظلمنا أمام فيوتشر  ...وثنائى الفريق يقترب من الاحتراف الخارجى

صرح محمد إسماعيل مدير الكرة بنادى انبى أن التحكيم ظلم الفريق فى احتساب هدف صحيح وهذا الامر دائما يتكرر فى مباريات فريق فيوتشر .

وأوضح محمد إسماعيل خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشمس عبر برنامج ملعب الشمس الذى يقدمة مجدى عبد الغنى قائلا " لابد من توفير العدالة التحكيمية لجميع الفرق فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم و نسعى لتحقيق مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة " .

وأشار مدير الكرة بنادى إنبى انه لا يوجد عروض رسمية حتى الى لاعب فى فريق انبى و لكن هناك طلب من احد الشريكات الاسبانية ترغب فى تسويق ثنائى الشباب أحمد نادر حواش وأحمد حمدى .



نتيجة مباراة فيوتشر وإنبي في الدوري المصري

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر في تحقيق فوزاً مهماً على ضيفه إنبي بهدف مقابل لا شئ في المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن لقاءات الأسبوع الـ30 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاءت أحداث المباراة مثيرة وحماسية من الجانبية منذ الدقيقة الأولى، وشهدت أحداث الشوط الأول العديد من الفرص في ظل التوجه الهجومي لكلا المدربين علي ماهر وتامر مصطفى.

وأهدر كالوشا قلب دفاع انبي أخطر فرص الشوط عندما ارتدت كرته الرأسية من عارضة فيوتشر الذي وصل لمرمى إنبي باكثر من كرة خطيرة بفضل التحركات المستمرة للمزعج أحمد عاطف.

ووتلقى فيوتشر ضربة قوية بعد إصابة حارسه محمود حمدي ليشارك بدلاً نه أحمد يحيى مع بداية الشوط الثاني. وبدأ الفريق البترولي الشوط الثاني بقوة بعدما سجل الظهير أحمد عيد هدف التقدم قبل أن يتم الغاءه بعد العودة لتقنية الفار بداعي التسلل.

وجاء الرد سريعا من فيوتشر بعد انفراد لأحمد عاطف نجح من خلاله في تسجيل هدف المباراة الوحيد.

حاول إنبي الذي ضغ بكل قوة بحثاً عن تدعيل النتيجة الا أن الدفاع المتكتل لفيوتشر تحمل أعباء اللقاء حتى أطلق الحكم صافرة النهائية معلناً فوز فيوتشر بنتيجة 1-0.

بهذه النتيجة رفع فريق فيوتشر رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد إنبي عند 39 نقطة في المركز التاسع.