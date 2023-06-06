قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تدعم المجتمع المحلى في إدارة الأزمات والكوارث (صور)

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظة القاهرة مشروعاً للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تواصل دعم المجتمع المحلى في ادارة الازمات والكوارث

تضمن التدريب تفقد إصطفاف المعدات التخصصية والمركبات والتحرك لمسافه 10 كم وكذا المرور على معسكر للإيواء العاجل ومستشفى للعزل الميدانى والتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها ، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء من أبناء المحافظة .

تنظيم معارض لمنتجات الأفراد ذوى القدرات الخاصة

وفى إطار الإهتمام بذوى القدرات الخاصة وتعظيم إمكانياتهم وقدراتهم قامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم عدد من المعارض لعرض منتجات وإبداعات الأفراد ذوى القدرات الخاصة وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وبمشاركة مجموعة من طلبة الجامعات أظهرت ما وصل إليه ذوى القدرات الخاصة من المهارة والإحترافية فى تنفيذ الأعمال والمشغولات اليدوية بما يساهم فى تنمية الثقة بأنفسهم والمجتمع .

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الزيارات الميدانية للعاملين بعدد من الوزارات ومؤسسات الدولة وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية لمتابعة حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية فى مجال التنمية الشاملة .