طلائع الجيش يتمسك بأمل البقاء ويفوزعلى سموحة في الدوري المصري

فاز طلائع الجيش على سموحة بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت، ضمن مناغسات الجولة 30 من الدوري المصري.

ثنائية طلائع الجيش جاءت بتوقيع خالد سطوحي ومحمود وادي ليفوز الفريق العسكري أول لقاء تحت قيادة عبد الحميد بسيوني بعد رحيل عماد النحاس عقب الخسارة من الزمالك.

بهذه النتيجة يتواجد طلائع الجيش في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة، وبات على بعد نقطتين من مراكز البقاء.

في المقابل تكبد سموحة خسارته الثانية على التوالي وتوقف الرصيد عند 35 نقطة في المركز العاشر.

بدأ فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى المباراة، بتشكيل يضم كلا من:

فى حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: محمد فتح الله - خالد سطوحي - أحمد متعب- زولا

خط الوسط: فريد شوقي - علي حمدي - كريم طارق - إسلام محارب - أحمد سمير

خط الهجوم: محمود وادي

بينما جاء تشكيل سموحة بقيادة أحمد سامى كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: صديق أوجولا - شريف رضا - مالك بعيوي - أحمد جمال

خط الوسط: أحمد شوشه - بنيامين بواتينج - حسين فيصل

خط الهجوم: دكوا دودو - محمد المغربي - مصطفى سعد.

اقتنص نادي الزمالك فوزًا مثيرًا على طلائع الجيش خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب منافسات الدوري الممتاز ، بثنائية نظيفة.

جاء هدف اللقاء الأول للأبيض عن طريق كرة رأسية بنجاح عن طريق اللاعب حسام عبد المجيد الذي استغل كرة مرسلة من ركلة ركنية متقنة بأقدام أحمد سيد زيزو عند الدقيقة 87 ، قبل أن يضاعف إبراهيما ناداي تقدم الزمالك عند الدقيقة الثانية من الوقت البديل لزمن اللقاء.