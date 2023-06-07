عصام عبدالفتاح: فيفا ناقش خطأ حكم مباراة فيوتشر وإنبي

أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق، بأنه لن يعود للعمل مجددًا في منظومة التحكيم داخل مصر، متمنيًا التوفيق للجميع خلال المرحلة المقبلة.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "أنا عضو في لجنة الحكام داخل القارة ومسئول عن حكام شمال افريقيا ومتابعتهم بشكل مستمر، ونقوم بعمل دورات للحكام بصفة مستمرة تحت قيادة اتحاد شمال افريقيا وأسافر إلى بلادهم للمشاركة في دورات تحت متابعة الفيفا".

وأضاف: "أخطاء الحكام واردة وتحدث في كل مكان، ولقطة نادر قمر الدولة في لقاء فيوتشر وإنبي في الكأس تمت مناقشتها من جانب لجنة الحكام في كأس العالم للشباب المقامة حاليا بالأرجنتين".

وأوضح عصام عبدالفتاح: "هذه اللعبة تمت مناقشتها خصوصا بعدما تعطل الفار، وكذلك خطأ برفع لافتة عليها 25 دقيقة وقت بدل ضائع، كان يجب أن يلعب الـ18 دقيقة المتبقية من المباراة ثم رفع وقت بدلا من الضائع، لكنه اضاف الفترة التي توقفت فيها المباراة بالإضافة للوقت الضائع، ونحن ندمر التحكيم المصري من وقت وجود مارك كلاتنبرج، والذي لم يقم بإعطاء أي محاضرة".

عصام عبدالفتاح يوجه نصيحة لبيريرا

وزاد: "انصح بيريرا بضرورة إعطاء محاضرات فنية للحكام، وأقول لجمال علام، انتم تنفقون ملايين وتدفعون رواتب كبيرة، والخبير البرتغالي لم يعطي محاضرة واحدة للحكام، ويقوم بإصلاح الأخطاء التي يتم ارتكابها، علمت أنه قام بعمل مرة واحدة تحليل للأخطاء وحدثت خناقة بين الحكام، لابد أن يتواجد في الملعب ويتحدث مع الحكام في محاضرات، ولابد أن يكون هناك خطة واضحة لتطوير منظومة التحكيم، وتقييمي أنها تجربة 100% سلبية، ما يحدث أمر صعب للغاية".

وأكد عصام عبدالفتاح: "تمت مناقشة خطأ نادر قمر الدولة، خصوصا أن بروتوكول واضح تماما وهو اسقاط الكرة رغم أن نادر قمر الدولة من الحكام الجيدين لكنه أخطأ بشكل واضح في هذه اللعبة، وتطوير الحكام ليس صعب".

وأتم: "نحن مُصرون على عدم تطور منظومة التحكيم داخل مصر".

وتطرق عصام عبدالفتاح للحديث عن الحالة الجدلية لحسين الشحات في لقاء الأهلي والوداد، وقال: "الشحات هو من أنشأ الخطأ لأنه هو من ذهب في طريق مدافع الوداد الذي كان ينظر إلى الأعلى وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء واتفق مع الحكم معتز الشلماني".

وأضاف: "لا يوجد احتكاك في كرة آخرى آخرى لـ حسين الشحات، ومن الوارد أنه لو تم استدعائه للفار يُنذر لاعب الأهلي بسبب التحايل".