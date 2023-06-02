مهاجم إنبي يكشف موقفه من الانضمام للأهلي أو الزمالك

أكد أحمد أمين (أوفة)، مهاجم فريق إنبي، أن الفوز الذي تحقق على حساب غزل المحلة بنتيجة 1-0 كان مهمًا لتحسين ترتيب الفريق وابتعاد إنبي عن صراع الهبوط.



وأشار أوفة عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أنه يتمنى أن ينضم للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة ويسمع أنباءً عدة عن ارتباطه بالانضمام للمنتخب.

وعن رحيله إلى الزمالك، أوضح أن اللعب للزمالك أو الأهلي شرف كبير لأي لاعب في مصر، ولكنه مرتبط بعقد مع فريق إنبي لمدة 3 مواسم مقبلة ومسألة رحيله في يد إدارة النادي البترولي.

أوفا يقود إنبي لقوز مهم على غزل المحلة:

فاز فريق إنبي على نظيره غزل المحلة بهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

هدف فوز إنبي على غزل المحلة سجله أحمد أمين "أوفة" في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل إنبي المركز التاسع فى جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 31 في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز.

إنبي لعب 30 مباراة حتى الآن، حقق الفوز فى 11 مباراة والتعادل فى 6 لقاءات، والخسارة فى 13 مواجهة، وسجل لاعبو الفريق البترولى 30 هدفًا واستقبلت شباكه 36 هدفاً.

وفاز غزل المحلة فى 8 مباريات هذا الموسم، وتعادل فى 7 مباريات، خسر 15 لقاءً، وسجل لاعبوه 27 هدفًا واستقبلت شباكه 42 هدفًا.

أرقام أشرف بن شرقي مع الجزيرة الإماراتي:

ارتبط النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الجزيرة الإماراتي، بالعودة إلى فريقه السابق الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، عقب نهاية موسم 2022-2023 من الدوري الإماراتي.

وتوج فريق شباب أهلي دبي بالدوري الإماراتي لموسم 2022-2023 للمرة الثامنة في تاريخه بعدما احتل المركز الأول برصيد 57 نقطة، بينما أنهى الجزيرة موسمه في المركز الخامس برصيد 46 نقطة.

وترددت شائعات خلال الساعات الأخيرة الماضية عن رغبة الجناح المغربي أشرف بن شرقي في فسخ عقده مع الجزيرة الإماراتي والعودة إلى الزمالك هذا الصيف.

وكان الجزيرة الإماراتي نجح في تدعيم خط هجومه بالتعاقد مع الجناح المغربي أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما رفض تجديد عقده مع الزمالك، الذي انتهى في الصيف الماضي.

وخاض الجناح أشرف بن شرقي 109 مباريات مع الزمالك بمختلف المسابقات، وساهم خلالها في 69 هدفًا بتسجيله 41 هدفًا وصناعته 28 آخرين في إجمالي موسمين.