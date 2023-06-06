فيوتشر يواجه إنبي اليوم من أجل العودة لطريق الانتصارات

يستعد فريق فيوتشر لخوض مواجهة صعبة وقوية من أجل العودة إلى طريق الانتصارات عندما يلتقي نظيره إنبي على ملعب استاد السلام بالقاهرة لحساب الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

يخوض فريق فيوتشر المباراة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل تعويض النتيجة السلبية التي حققها في الجولة السابقة بعد السقوط على يد بيراميدز بهدف نظيف سجله مصطفى فتحي في الدقيقة 66.

ويتواجد فريق فيوتشر في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة، بفارق 7 نقاط عن بيراميدز الوصيف و8 نقاط عن الأهلي المتصدر للبطولة حتى الآن.

على الجانب الأخر يدخل فريق إنبي مباراة اليوم منتشيًا بالفوز الذي حققه على غزل المحلة في الجولة السابقة بهدف دون رد سجله اللاعب احمد امين اوفة في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

ويحتل إنبي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، حيث حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة في 13 لقاء.

موعد مباراة فيوتشر وإنبي والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق بث الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الداخلية ضد حرس الحدود ..

ويستعد فريق الداخلية لخوض مواجهة صعبة أمام حرس الحدود والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب استاد بتروسبورت، لحساب الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية.

فاركو ضد بيراميدز ..

وتتجه أنظار محبي الكرة المصرية إلى ملعب ستاد برج العرب من أجل متابعة المباراة القوية المرتقبة التي ستجمع بين فاركو وبيراميدز، حيث يضع كلا الفريقين عينهم على النقاط الثلاثة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية.