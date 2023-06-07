موعد مباراة غزل المحلة والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الكرة الأول بنادى غزل المحلة مع نظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم، فى المباراة التى تجمعهما على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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موعد مباراة غزل المحلة والمصري في الدوري

وتقام مباراة غزل المحلة مع نظيره المصري البورسعيدي فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم، بالجولة الـ 31 على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري .

القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة والمصري

وتذاع مبالراة غزل المحلة و المصري البورسعيدي مساء اليوم، ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

ويتواجد غزل المحلة في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة، بينما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثامن برصيد 40 نقطة.

وفي سياق متصل، يلتقي فريق سموحة تحت القيادة الفنية لـ أحمد سامي المدير الفني، مع نظيره سيراميكا كليوباترا بقيادة حلمي طولان مدرب الفريق، الليلة على استاد الإسكندرية فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري المصري لموسم 2022 ـ 2023.



وتنطلق صافرة صافرة أحداث مباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ضمن منافسات مسابقة الدوري العام المصري في جولته الـ 31.

ترتيب الدوري المصري



1- بيراميدز 64 نقطة

2-الأهلي 62 نقطة

3- فيوتشر 57 نقطة

4- الزمالك 53 نقطة

5- المقاولون العرب 42 نقطة

6- فاركو 41 نقطة

7- المصري البورسعيدي 40 نقطة

8- الاتحاد السكندري 40 نقطة

9- إنبي 39 نقطة

10- سموحة 35 نقطة

11- البنك الأهلي 34 نقطة

12- الإسماعيلي 33 نقطة

13- سيراميكا كليوباترا 32 نقطة

14- أسوان 31 نقطة

15- غزل المحلة 31 نقطة

16- طلائع الجيش 29 نقطة

17- الداخلية 28 نقطة

18- حرس الحدود 19 نقطة