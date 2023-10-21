راعي كنيسة بالأقصر: تجمعنا على قلب رجل واحد نصلي بالمساجد والكنائس لنصرة شعب فلسطين "فيديو"

أعرب القمص متاؤس زخاري، وكيل مطرانية إسنا وارمنت، وراعي كنيسة الأم دولاجي بالأقصر، عن استيائه من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وقال وكيل المطرانية خلال مشاركته بمظاهرات دعم فلسطين، التي انطلقت الجمعة، بميدان ابو الحجاج: إن السيد المسيح في الكتاب المقدس، قال لهم مَن مِن الأنبياء لهم يطهده آباؤكم، لذلك هم أبناء قتلة الأنبياء.

واضاف: منذ عام حين ذهبت للأراضي المقدسة، كانوا إذا رأوا المصري ومعه الصليب، كانوا يشمئزون من مظهرنا، فشعرنا أن هؤلاء الناس، لادين لهم ولا ضمير، وهذا يؤكده ما شاهدته في فيديوهات جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وتابع: نحن نعلن اليوم بكل إصرار رفضنا لهذا الوضع، وتجمعنا على قلب رجل واحد، في صلوات المساجد والكنائس ندعو أن يقف الرب بجوار شعب فلسطين، وأن يحفظ الله مصر وشعبها، وحفظ كل بلادنا العربية، وأن يعم السلام الذي هو هبة من ربنا للبشر.



وجاء ذلك خلال مشاركة الآلاف من أبناء محافظة الأقصر، بمظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية عقب صلاة الجمعة، بميدان ابو الحجاج؛ وللتعبير عن رفضهم لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين ورفض إخضاعهم للتهجير القسري، ودعم الدولة المصرية والقيادة السياسية في مواقفها إزاء القضية الفلسطينية، والرافضة لتهجير سكان قطاع غزة من موطنهم، وحماية الأمن القومي المصري.

