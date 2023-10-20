" الصغار يعرفون التاريخ".. أطفال الأقصر يدعمون فلسطين وينددون بقتل الأبرياء "فيديو"

الصغار يعرفون التاريخ.. في مشهد ملفت بمظاهرات دعم القضية الفلسطينية، والتي شارك بها الآلاف من أبناء الأقصر، كان للأطفال الذين لم تتعد أعمارهم العشرة أعوام منها نصيب.

بالروح بالدم نفديكِ يافلسطين.. في صوت واحد يشدون بهتافات الدعم لفلسطين، ممسكين بأعلام مصر وفلسطين، وكأنهم خرجوا ليرسلوا رسالة مفادها: " حتى نحن الصغار نعرف التاريخ جيدًا.. القدس عربية".



اعتلى مجموعة من الأطفال الذين حرصوا على المشاركة في مظاهرات دعم فلسطين والتنديد بجرائم الاحتلال الغاصب، منصة المظاهرات، وهتفوا ضد إسرائيل.. " تسقط إسرائيل.. غزة غزة.. رمز العزة".



الأمر لم يتوقف عند الهتاف، فكلما تجولت بميدان ابو الحجاج الذي احتضن انتفاضة الأقصر لفلسطين، تجد مشهدًا مختلفًا، الوفد رصدت مشاركة الأطفال بالمظاهرة: مجموعة يهتفون لصالح غزة، وأخرى تحمل أعلام فلسطين، وأخرى ترفرف بكفوفهم أعلام مصر، أطفال آخرين يحملون لافتات تندد بقتل الأبرياء: " لا لقتل الأطفال".



يشار إلى أن الآلاف من أبناء محافظة الأقصر، قد احتشدوا عقب صلاة الجمعة، بميدان ابو الحجاج؛ دعمًا للقضية الفلسطينية، وللتعبير عن رفضهم لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين ورفض إخضاعهم للتهجير القسري، ودعم الدولة المصرية والقيادة السياسية في مواقفها إزاء القضية الفلسطينية، والرافضة لتهجير سكان قطاع غزة من موطنهم، وحماية الأمن القومي المصري.