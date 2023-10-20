الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط عصابة نسائية تخصص نشل في الأزبكية

بوابة الوفد الإلكترونية

 تمكنت الأجهزة الأمنية  بمديرية أمن القاهرة، من  سيدتين وزوج إحداهما لقيامهم بأعمال النشل بمنطقة الأزبكية، تم التحفظ علي المتهمين وتوالت النيابة التحقيق.

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 ضبط عصابة نسائية تخصص نشل في الأزبكية

وكانت البداية  إخطارا ، بضبط قوة أمنية  إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، لقيامها بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة ، ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة "، وبحوزتها 7 هواتف محمولة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها 6وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما تم ضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" ، وزوجها، وبحوزتهما “مشغولات ذهبية - مبلغ مالي - سيارة - 46 كارت فيزا منسوب صدورهم لعدد من البنوك”، وبمواجهتهما ، اعترفا بارتكابهما العديد من وقائع السرقة بأسلوب "النشل"، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

 حبس المتهم بسرقة  60 ألف جنيه من شقة جاره بالسلام

وفي واقعة اخري ، أمرت جهات التحقيق  بالسلام ،  بحبس عاطل  4أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاه التجديد ، لاتهامه بسرقة شقة جاره بأسلوب كسر الباب، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم .

وفي سياق متصل ، اقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بالسلام بارتكابه واقعة سرقة شقة جاره بأسلوب كسر الباب، واقر بارتكابه واقعة سرقة مبلغ ٦٠ الف جنيه من شقة جاره. 

وكانت البداية  بورود بلاغا لقسم شرطة السلام ، من موظف يفيد بسرقة شقته السكنية بأسلوب كسر الباب وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة واستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهم وضبطه ، وأقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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