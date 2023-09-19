يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر في الدوري المصري اليوم

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر في الدوري المصري اليوم، موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري في الدوري الممتاز 2023-2024 والقنوات الناقلة من أكثر الأمور التي تشغل جماهير وعشاق النادي الأهلي في مصر والوطن العربي، حيث يبحث جمهور الأهلي عبر الإنترنت عن مواعد مباراة الأهلي القادمة لمتابعة الفريق ومساندته في الموسم الجديد.

وأضاع النادي الأهلي رقمه القياسي بالاستحواذ على جميع البطولات المحلية والإفريقية الموسم الماضي، بعدما خسر من فريق اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف في السوبر الإفريقي 2023 الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.

ويفتتح فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى نسختها الجديدة فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، بمواجهة فريق المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكشف المران الأخير للمارد الأحمر، عن ملامح التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراته أمام فريق المصري البورسعيدي، التي تقام في السابعة مساء اليوم، ، في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة الدوري الممتاز في نسخته الـ65، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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حيث يستضيف استاد الجيش ببرج العرب مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري اليوم ، في جولة ذهاب الأسبوع ال1 من ضمن منافسات الدوري المصري ، حيث من المقرر إقامة المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر سبتمبر الحالي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري البورسعيدي في الدوري

ووفقًا لتدريبات الفريق الماضية، ووسط الغيابات التي يعاني منها الفريق التي وصلت إلى 7 لاعبين، فإن التشكيل الأقرب الذي سيخوض به المارد الأحمر بقيادة مديره الفني مارسيل كولر، مباراة اليوم أمام المصري، يتكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: أنتوني موديست.