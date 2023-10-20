أهالي ومشايخ البحيرة يتظاهرون دعمًا للقضية الفلسطينية

شارك العشرات من رجال الأزهر بمحافظة البحيرة، في الوقفة التي يشهدها الآن ميدان جلال قريطم، بوسط مدينة دمنهور للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم والمجازر التي يرتكبها بشكل يومي.

شهدت مدن البحيرة وقفات عدة والتي بدأت عقب صلاة الجمعة، من أجل مساندة أهالي غزة.

رددَّ المواطنون الكثير من الهتافات المناهضة للعدوان الإسرائيلي الغاشم، وإراقة الدماء التي أصبحت كالأنهار، ومنها تسقط تسقط إسرائيل، بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين.

استغرب المواطنين التأييد الكبير من الدول الغربية وخصوصًا أمريكا وبريطانيا وفرنسا، للمجازر الإسرائيلية بحجة الدفاع عن نفسها، وتتهم الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن وطنة بأنهم إرهابيون.

طالب المواطنين المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته، وضرورة وقف العدوان الغاشم بشكل فوري، حرصًا علي أرواح الأبرياء.

كما طالب المواطنين بسرعة إدخال المساعدات بشكل عاجل.