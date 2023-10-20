سمير فرج يكشف سبب تردد إسرائيل في الهجوم البري على غزة (فيديو)

قال الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن الصراع القادم في المنطقة سيكون مرتبطًا بمسائل ذات صلة بموارد الغاز في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على فضائية المحور، مساء اليوم الجمعة: " القيادة الإسرائيلية تظهر ترددًا في اللجوء إلى هجوم بري ضد قطاع غزة، ويرجع هذا التردد إلى نقص في القدرة على المواجهة.

تصاعد الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط سيؤثر على جميع دول المنطقة

وأكد سمير فرج أن أي تصاعد للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط سيكون له تأثير على جميع دول المنطقة، مما يؤكد على أهمية دور مصر الريادي في قضية فلسطين.

ومن جهة أخرى، تتوالى ضغوطات أمريكية وأوروبية على "إسرائيل" لتأجيل العملية البرية في قطاع غزة بهدف كسب الوقت وإجراء مُفاوضات سريّة بمشاركة قطر بشأن إطلاق سراح الأسرى لدى حماس، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج"، مساء اليوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن مصادر مُطلعة على الوضع أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يضغطان على إسرائيل في هذا الاتجاه.

وأشارت المصادر إلى أنه "تضغط الحكومتان الأمريكية والأوروبية على إسرائيل لتأخير غزوها البرّي لقطاع غزة من أجل كسب الوقت لإجراء مفاوضات سرية مستمرة عبر قطر لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس".

المُفاوضات مع حماس

وأضافت المصادر أن "المفاوضات مع حماس حسّاسة وهناك احتمال أن تفشل"، موضحة أن هناك دلائل على أن الحركة قد توافق على إطلاق سراح بعض المدنيين على الأقل ومن دون مطالبة إسرائيل بالإفراج عن سجنائها في المقابل.

وفي وقت سابق، قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج خالد مشعل، إن الحركة لديها "أسرى من الجنود الصهاينة من رتب عسكرية عالية في فرقة غزة".

بدوره، قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، يوم 16 أكتوبر الجاري، إن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بين 200 إلى 250 أسيرا.

ولفت إلى أن 22 أسيرا فقدوا حياتهم في غارات إسرائيلية وأن آخر من قتل من الأسرى الإسرائيليين هو الفنان غاي أوليفز.

وأوضح:" نعتبر المحتجزين من جنسيات أخرى ضيوفا لدينا"، مشيرا إلى أنه كان من الصعب تحديد هوياتهم خلال المعركة.

كما ذكرت مجلة "نيوزويك"، نقلاً عن مصدر مسؤول في الولايات المتحدة، أن احتمال إنقاذ جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة لدى حركة حماس، منخفض للغاية.