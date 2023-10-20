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الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اليوم كنيسة وبالأمس مسجد ومستشفى.. الاحتلال يهوى المذابح في غزة

مستشفى المعمداني
مستشفى المعمداني

غزة لم يعد بها مكان آمن؛ نظرًا لما يقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من مجازر وعملية عنيفة بشكل مستمر سواء بقصف المساجد والكنائس والمستشفيات، إثر تصاعد الأحداث في غزة.

وفي مساء الثلاثاء الماضي، تحركت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل عنيف جدًا ولا يحمل أي معاني الإنسانية بقصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والتي كانت مجزرة بمعنى الكلمة، وتحولت المستشفى إلى مقبرة جماعية قتلى في هذه المستشفى الطبيب والمسعف والمريض والمار ومن كان يلجئ اليها على أنها مكانًا امن، لكن إسرائيل بسبب العنف التي تقوم به والعدوان الغاشم على غزة لم يعد هناك مكان امان.

وارتفعت عدد القتلى في هذا القصف الذي تعرضت له مستشفى المعمداني في غزة إلى ما يقارب الـ500 قتيل، بتصريحات من وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، سادت حالة من الغضب بين جموع العالم العربي والإسلامي بل والعالمي.

وخرج الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وهو الممثل الشرعي للمنظمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمصر برئاسةالدكتور طلعت عبد القوي، ليستنكر الهجوم البربري و اللإنساني على مستشفى المعمداني بغزة والذي راح ضحيته أكثر من ألف من الشهداء والآلاف من المصابين وهى جريمة من جرائم الحرب.

وتهديد جديد من قبل "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، بقصف مستشفى القدس في قطاع غزة، وذلك بعد أيام قليلة من استهداف مستشفى الأهلي المعمداني، وأسفر عن استشهاد المئات من الفلسطينيين، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، أنها تلقت تهديدًا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس التابع للجمعية في غزة.

وأشارت الجمعية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، إلى أن الاحتلال طالب الجمعية بالإخلاء الفوري للمستشفى، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتعد كنيسة بيرفيريوس، ثالث أقدم كنيسة بالعالم، هي الأخرى التي تعرضت للقصف الإسرائيلي أمس الخميس، وبحسب تصريحات من كنيسة القيامة، أنه لم يتم الإخطار أو التنبيه المسبق قبل قصف الكنيسة، وأنها حتى الساعة لا توجد معلومات نهائية بشأن الأوضاع بسبب انقطاع الاتصال مع المطران والآباء الرهبان بسبب هدم المبني. 

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