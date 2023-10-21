إنستجرام يعتذر عن إضافة كلمة "إرهابي" إلى ملفات الفلسطينيين

اعتذرت شركة ميتا بعد إدراج كلمة "إرهابي" في السيرة الذاتية لبعض مستخدمي إنستجرام الفلسطينيين، فيما تقول الشركة إنه خطأ في الترجمة التلقائية.

المشكلة، التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة من قبل 404media، أثرت على المستخدمين الذين كتبوا كلمة "فلسطيني" باللغة الإنجليزية على ملفاتهم الشخصية، والرموز التعبيرية للعلم الفلسطيني وكلمة "الحمد لله" مكتوبة باللغة العربية وعندما تُرجمت العبارة تلقائيًا إلى الإنجليزية، كان نصها كما يلي: "الحمد لله، الإرهابيون الفلسطينيون يقاتلون من أجل حريتهم".

نشر مستخدم تيك توك YtKingKhan في وقت سابق من هذا الأسبوع حول هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن المجموعات المختلفة لا تزال تُترجم إلى "إرهابي".

كيف تم دفع هذا إلى الإنتاج؟ أجاب شخص واحد.

وقال آخر: "من فضلك أخبرني أن هذه مزحة لأنني لا أستطيع فهمها، ولم تعد لدي كلمات".

بعد الفيديو الأول، قام إنستجرام Instagram بحل المشكلة. الترجمة التلقائية تقول الآن: "الحمد لله".

وقال متحدث باسم Meta لصحيفة Guardian Australia إنه تم حل المشكلة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

لقد أصلحنا مشكلة تسببت لفترة وجيزة في ظهور ترجمات عربية غير مناسبة في بعض منتجاتنا. وقال المتحدث: “نحن نعتذر بشدة عن حدوث ذلك”.

وقال فهد علي، سكرتير منظمة الحدود الإلكترونية الأسترالية والفلسطيني المقيم في سيدني، إنه لم تكن هناك شفافية كافية من ميتا حول كيفية السماح بحدوث ذلك.

وقال: "هناك قلق حقيقي بشأن زحف هذه التحيزات الرقمية، ونحن بحاجة إلى معرفة مصدر ذلك".

هل هو نابع من مستوى الأتمتة؟ هل هو نابع من مشكلة في مجموعة التدريب؟ هل هو نابع من العامل البشري في هذه الأدوات؟ ليس هناك وضوح في ذلك.

"وهذا ما يجب أن نسعى إلى معالجته وهذا ما آمل أن توضحه ميتا بشكل أكبر."

قال موظف سابق في فيسبوك لديه إمكانية الوصول إلى المناقشات بين موظفي ميتا الحاليين لصحيفة الغارديان أستراليا إن هذه المشكلة "دفعت الكثير من الناس إلى حافة الهاوية" - داخليًا وخارجيًا.

منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، اتُهمت ميتا بفرض رقابة على المنشورات الداعمة لفلسطين على منصاتها، قائلة إن ميتا كانت تحظر الحسابات التي تنشر دعمًا لفلسطين، أو تخفض محتواها، مما يعني أنه من غير المرجح أن تظهر. في خلاصات الآخرين.

وفي تدوينة يوم الأربعاء، قالت ميتا إنه تم اتخاذ إجراءات جديدة منذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس “لمعالجة الارتفاع الكبير في المحتوى الضار والذي يحتمل أن يكون ضارًا والذي ينتشر على منصاتنا” وأنه لا يوجد أي صحة للاقتراح بأن الشركة قمع صوت أي شخص.

وقالت الشركة إنه كان هناك خطأ هذا الأسبوع أدى إلى عدم ظهور المقاطع والمنشورات التي تمت إعادة مشاركتها في قصص الأشخاص على إنستجرام Instagram، مما أدى إلى انخفاض كبير في الوصول - ولم يقتصر هذا على المنشورات المتعلقة بإسرائيل وغزة.

وقالت ميتا أيضًا إن هناك انقطاعًا عالميًا في خدمة الفيديو المباشر على فيسبوك لفترة قصيرة.

وبينما يتم حظر المحتوى الذي يشيد بحماس أو المحتوى العنيف والمصور، قالت الشركة إنه قد تحدث أخطاء في الرقابة على محتوى آخر ويجب على المستخدمين الاستئناف ضده.

وقال علي إن ميتا يجب أن تكون أكثر شفافية فيما يتعلق بسياساتها المعتدلة.

“لا نعرف أين سيرسم ميتا الخط، وما إذا كانوا، في الواقع، ينتهكون الخطاب الفلسطيني. لكن من المؤكد أن ما نراه من روايات هو أن العديد والعديد من الفلسطينيين يشعرون كما لو أن حساباتهم قد تم استهدافها أو إغلاقها”.

"في كثير من الأحيان سيقول ميتا أن هذه هي نتيجة لقضايا الاعتدال الآلي، ولكن يبدو بشكل متزايد أن الأصوات الفلسطينية هي التي تقع في هذا الأمر".