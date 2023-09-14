"فرصة".. تعرف على الخدمات المقدمة خلال البرنامج

برنامج فرصة.. يسعى برنامج فرصة لتخريج الفئات القادرة على العمل من برامج الدعم النقدي تحت شعار من الدعم النقدي إلى الاستقلالية المالية والتي تنفذه الوزارة لتعزيز سبل التمكين الاقتصادي للراغبين في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قرض متناهي الصغر من الفئات المهشمة والتي تتلقى الدعم النقدي المشروط من برنامج تكافل وكرامة أو الذين تم رفضهم بتقييم يقترب من معايير القبول من خلال مختلف أنشطة التمكين الاقتصادي.

ويتم استهداف الفئات القادرة على العمل من خلال مساعدتها في الانتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة رحبة وأكثر استقلالية والتحكم في الموارد الاقتصادية والمالية الأساسية، وهي الأجور ورأس المال والملكيات العينية، وبالتالي التخرج من فئة متلقي المساعدات إلى فئة المواطنين المشاركين في الإنتاج وتطوير الاقتصادي المحلي والوطني.

وقد أطلقت مصر أول برنامج لها "الدعم النقدي المشروط" في مارس2015، باعتباره جزء من نظام إصلاح الدعم والذي يعد جزء لا يتجزأ من إستراتيجيتها المطورة للحماية الاجتماعية.

وتعمل الوزارة حاليا على تطوير تقديم التحويلات النقدية المشروطة ووضعها في إطار إصلاح مؤسسي واسع النطاق يشتمل على برامج اجتماعية واقتصادية من شأنها أن تحقق التنمية الاقتصادية والحد من الفقر والدمج الفعال.

وحرصت الوزارة على التغلب على تحديات برامج التحويلات النقدية المشروطة حيث يتم النظر في تطوير برامج موازية تركز على الجزء الإنتاجي والجزء المتعلق بالاستثمار في شبكات الأمان الاجتماعي.

ويذكر أنه في بعض الأحيان تكون الأسر والأشخاص الذين يستوفون شروط نظام التحويلات النقدية فقط من غير القادرين على الانضمام إلى سوق العمل إما لعدم توافر وظائف في المناطق المحيطة بهم أو لأنهم تنقصهم المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل أو بسبب إعاقة بدنية تحول دون القدرة على العمل وهذا ما يعمل برنامج فرصة على التعامل معه.

أسباب اطلاق الوزارة برنامج فرصة وما هي الأهداف الإستراتيجية التي وضعت له؟ إحصائيات تكافل وكرامة تظهر الحاجة العاجلة لبرامج التمكين الاقتصادي من حيث:-

1. المستفيدون من الدعم النقدى 14 مليون شخص (3.6مليون أسرة ) حتى تاريخ 6 أكتوبر 2020

2. عدد الأسر المرفوضة/الموقوفة 5 ملايين و128.725ألف فرد.

3. نسبة 49.54% من المستفيدين في سن العمل.

4. 74.68%من المستفيدين سيدات.

5. نسبة الأمية بين المستفيدين 62%.

6. 68%من المستفيدين في محافظات الصعيد.

برنامج تكافل وكرامة يوفر حماية اجتماعية للأسر والفئات تحت خط الفقر والأولى بالرعاية. وبرنامج فرصة يمكنهم ويؤهلهم للحصول على فرص عمل كريمة.

يذكر أن أهداف التنمية المستدامة وضعت مكافحة الفقر هدفاً منفرداً وجاري متابعة تقدم هذا الهدف على مستوى العالم بشكل دوري، ومصر من الدول التي وقعت والتزمت بالمساهمة في تحقيق هذه الأهداف.

مكافحة الفقر من خلال برامج تمكين اقتصادي واجتماعي، تأتى توجيهات القيادة السياسية وأولويات الحكومة المصرية فى تعزيز برامج.

الفئة المستحقة

الأسرة

الشروط والأحكام

أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية ( 19- 55) من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعى أو أفراد الأسر القادرين على العمل فى الفئة العمرية (55-19) الذين تم رفضهم من برنامج تكافل وكرامة.

إجراءات الاشتراك بالبرنامج

جاري الإعلان عن شروط ومعايير تقدم الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحصول على تمويل من برنامج فرصة

نماذج الاستمارات

الأهداف

الهدف العام لبرنامج فرصة

برنامج فرصة يمثل منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، وهو يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية من البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء لمساعدة القادرين على العمل على الانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي. سيساعد برنامج فرصة في تأسيس مشروعات متناهية الصغر ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل. وسوف يتم تنفيذ مختلف أنشطة برنامج فرصة من خلال المنظمات الأهلية والوزارات والهيئات العامة الأخرى ذات الصلة، والتي تتواجد وتعمل بنشاط ونجاح في المشهد الأوسع للمجتمع المحلي.

الأهداف الاستراتيجية لبرنامج فرصة:

تعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلال الاقتصادي.

إتاحة الفرص البديلة للفئات الفقيرة من الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

تشكيل بيئة داعمة للمشروعات المدرة للدخل ومتناهية الصغر وسلاسل القيمة.

تطوير نماذج الشراكات التنموية المستدامة.

ويطبق البرنامج المبادئ التالية:-

1- يستهدف برنامج فرصة الأفراد في سن العمل والراغبين في العمل ويركز على تطوير أنشطة التمكين الاقتصادي وتقديم الخدمات والحوافز التي تساعد على إخراج الأفراد من الفقر وحصولهم على وظائف أو تأسيسهم لمشروعات متناهية الصغر بغرض توفير دخل لائق ودائم.

2- منهجية البرنامج تقوم عل

بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من مختلف القطاعات من الوزارات والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة شركاء التنمية الاقتصادية المحلية والتي تسمح بالتعرف على نقاط القوة والفرص المتاحة في الاقتصاديات المحلية.

3- سيقوم البرنامج بالاستثمار في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكياتهم وتشجيعهم على الدخول في الأنشطة الإنتاجية والانتقال من الاتكال على التحويل النقدي من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشرى، والثقافة المالية والمهارات الحياتية والتدريب والاستثمار في الأعمال التجارية الجماعية والصغيرة الخاصة مع التركيز على تأسيس سلاسل القيمة.

الأهداف الفرعية لبرنامج فرصة:-

يعمل برنامج فرصة على توفير منظومة متكاملة من الخدمات التي يقدمها بشكل مباشر او غير مباشر من خلال الشركاء، وتشمل الخدمات التالية:

- توفير فرص عمل بشروط لائقة وخاصة في محافظات الصعيد بالوجه القبلي بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين.

- تنفيذ مبادرات نقل الأصول والالتزام بربطها معا في سلاسل القيمة.

- تطوير قدرات ومهارات الأفراد ودمجها في وحدات إنتاجية في الصناعات الحرفية واليدوية.

- تجهيز وحدات وحاضنات إنتاجية متخصصة في الصناعات الريفية والغذائية وإنتاج قيمة مضافة من الخامات والمواد الأولية المحلية.

- توفير خدمة المتابعة والإشراف على المستفيدين أثناء تنفيذهم أنشطتهم في المجتمعات المحلية.

- تطوير القدرات المؤسسية والبشرية لإدارة برامج التمكين الاقتصادي في مختلف القطاعات والشركات.

- تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين من البرامج والربط بقاعدة بيانات موحدة لزيادة الفاعلية وتنسيق جهود الشركاء.

- إصدار دليل يشمل فرص التمكين الاقتصادي في مختلف المحافظات التي تعمل فيها هذه المنظمات.

- مساعدة الفئات المستهدفة الراغبة في الحصول على قروض ميسرة وربطها مع شركاء التنمية في المحافظات.