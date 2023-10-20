صلاة الجمعة من الجامع الأزهر (بث مباشر)

تقدم "بوابة الوفد" خدمة بثًا مباشرًا لمتابعهيا لنقل شعائر صلاة وخطبة الجمعة من الجامع الأزهر، نقلًا عن الصفحة الرسمية للمشيخة.

ووجهت وزارة الأوقاف أئمة المساجد بأداء خطبة الجمعة 20 أكتوبر، تحت عنوان "الدفاع عن الأرض والوطن والعرض".

شددت الوزارة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة نصًا، أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

مظاهرات في بعد صلاة الجمعة

ومتوقع خروج مظاهرات بعد صلاة الجمعة لدعم فلسطين ورفض مخطط هجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وانطلقت مظاهرات حاشدة من قلب مصر لدعم فلسطين، شارك فيها جميع المصلين عقب انتهاء صلاة الجمعة الماضية، بجامع الأزهر، وسط هتافات تصف مدى الغضب الذي يحمله جميع العرب تجاه الاحتلال الإسرائيلي، أطفال ونساء ورجال الجميع يردد "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".

ونظم المصلون بجامع الأزهر، عقب صلاة الجمعة، مظاهرات تأييدًا للشعب الفلسطيني، تزامنا مع طوفان الأقصى وعمليات القصف التي تشهدها عزة، وحرب الإبادة التي تنتهجها إسرائيل حاليا.