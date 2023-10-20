كيم كارداشيان في مرمى النيران بسبب علم فلسطين والسوشيال ميديا منقسمة

أثارت عارضة الأزياء الأمريكية وسيدة الأعمال كيم كارداشيان، حالة من الغضب الجماهيري إذ وقعت في خطأ فادح بعد أن ظهرت في بث مباشر عبر حسابها على موقع "تيك توك" وانكرت علم فلسطين وقالت لابنتها بأنه علم البرازيل، لتعلن بذلك دعمها الكامل لإسرائيل، والأمر الذي جعل المتابعين من العرب والأجانب في حالة غضب وفتحوا عليها أبواب النيران وهاجموها أشر هجوم.

علم فلسطين

كيم كارداشيان في مأزق بسبب علم فلسطين

أثناء تواجدها في بث مباشر، عبر حسابها علي موقع الفيديوهات "تيك توك"، سألت نورث ويست ابنة كيم كارداشيان والدتها عن العلم الذي وضعه المتابعين على تعليقات البث المباشر بكثرة، قائلة "ماذا يقول الناس؟ ما هذا العلم؟"، لترد كيم كارداشيان "هذا علم برازيل .. إنها بلد نيمار .. لأننا كنا نتحدث عن كرة القدم".

كيم كارادشيان وابنتها نورث

وسرعان ما فتحت السوشيال النار عليها وواجهت التعليقات الشرسة، وأكد متابعيها علي جهلها، فيما يحدث في العالم من حولها، ومعرفة أحداث فلسطين وعلمها، فيما أشار عدد آخر أنها أجابت بالخطأ عن عمد، حتى لا تضطر أن تشرح لابنتها الأحداث الدموية التي تعيشها فلسطين.

A video of Kim Kardashian telling her daughter North West that the Palestine flag is the Brazilian flag after she asked about it, has gone viral. pic.twitter.com/6Gd1zihJqu — Buzzing Pop (@BuzzingPop) October 19, 2023

السوشيال ميديا بين المؤيد والمعارض بسبب كيم كارداشيان

انقسمت السوشيال ميديا بعد أثارة كيم كارداشيان الجدل فالبعض هاجمها والبعض الأخر كان يرى أنها تحاول ابعاد ابنتها عن السياسة وجاءت التعليقات كالأتي ، " عمل سيئ"، من المؤكد أنها تعرف كيف يبدو العلم البرازيلي"، " لماذا لا يرى الناس أنها تحصل على الشيك من الإسرائيليين، لذا فهي لن تعترف بفلسطين كدولة"، "عار عليكي يجب أن تعلمي طفلتك الحقيقة"، " يا إلهي، يجب أن يعرف الأطفال عن فلسطين"، " إنها وصمة عار".

كيم كارادشيان وابنتها نورث

بينما جاءت التعليقات التي يري فيها البعض بأنها تحاول ابعاد ابنتها نورث عن السياسية والأحداث التي تحدث في غزة كالأتي، " إنها تحاول فقط حماية ابنتها"، " إنها تريد إبعاد ابنتها عن القضايا السياسية وهو أمر جيد وسيئ"، " أبقِ أطفالك بعيدًا عن السياسة، الشيء الإيجابي الوحيد الذي فعله كيم على الإطلاق"، " أعتقد أنه من الجيد أنها فعلت ذلك وهي تحمي ابنتها".