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الجمعة 20 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

النقابة العامة لأعمال النقل الجوي تشارك في مليونية دعم القضية الفلسطينية

النقابة العامة لأعمال
النقابة العامة لأعمال النقل الجوي

شاركت النقابة العامة لأعمال النقل الجوي، برئاسة أحمد الرفاعي في مليونية المنصة اليوم لدعم القضية الفلسطينية وتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية الأمن القومي المصري. 

دعم القضية الفلسطينية 

 

وتقدم مسيرة النقابة العامة لأعمال النقل الجوي التي كان مقرر تحركها بعد صلاة الجمعة، أحمد الرفاعي رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوي وهشام الهادي الأمين العام ومحمد مصطفي عضو اللجنة النقابية بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، وقيادات النقابة العامة وأعضاء لجانها النقابية.

النقابة العامة لأعمال النقل الجوي تشارك في مليونية دعم القضية الفلسطينية
النقابة العامة لأعمال النقل الجوي تشارك في مليونية دعم القضية الفلسطينية

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