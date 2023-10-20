تخفيف الآلام بالضوء.. اكتشاف جديد للأعصاب الطرفية

طور باحثون أمريكيون أداة جديدة وهي العلاج بالضوء، يمكن أن تساعد في تخفيف آلام الأعصاب الطرفية، وهي نوع من الألم الذي يحدث في الأطراف، مثل الساقين والقدمين.

مكونات الألياف الضوئية

تتكون الأداة من ألياف ضوئية مرنة وقابلة للزراعة يمكنها توصيل الضوء إلى الأعصاب. يمكن استخدام الضوء لتنشيط أو تثبيط الأعصاب، مما قد يساعد في تخفيف الألم أو الشلل.

الدراسة الجديدة استلمت من رغبة الفريق في توسيع استخدام علم البصريات الوراثي خارج الدماغ، وهو تقنية يتم من خلالها هندسة الأعصاب وراثيا للاستجابة للضوء.

صعوبات تنفيذ التقنية

واجه الباحثون عقبة رئيسية أمام تنفيذ هذه التقنية خارج الدماغ، وهي الحركة التي تتعرض لها الأعصاب المحيطية، إذا تم استخدام أجهزة السيليكون الصلب في المحيط، فإنه سوف يقيد الحركة الطبيعية للحيوان، وربما يسبب تلف الأنسجة.

ألياف قابلة للزراعة

لحل هذه المشكلة، طور الفريق أليافًا ضوئية مرنة وقابلة للزراعة، مصنوعة من مادة تسمى البوليمر الحيوي، وهي مرنة وقابلة للتكيف مع حركة الأعصاب المحيطية.

اختبار الألياف على الفئران

اختبر الفريق الألياف الضوئية في الفئران التي تم تعديل أعصابها وراثيا للاستجابة إلى الضوء الأزرق والأصفر. وجدوا أنه حتى مع وجود الألياف المزروعة في مكانها، تمكنت الفئران من الركض بحرية على العجلة. وبعد شهرين من تمارين العجلة، وجد الباحثون أن الألياف لا تزال قوية ومقاومة للتعب، ويمكنها أيضًا نقل الضوء بكفاءة لتحفيز تقلص العضلات.

وتعتبر الألياف أداة جديدة يمكن أن تساعد العلماء على تحديد جذور الألم واضطرابات الأعصاب الطرفية الأخرى.