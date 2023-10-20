لطفي بوشناق يتخلى عن لقب سفير النوايا الحسنة بسبب الأمم المتحدة

أعلن الفنان التونسي لطفي بوشناق، أمس الخميس، تخليه عن لقب سفير النوايا الحسنة للأمم المتحدة، احتجاجا على صمتها تجاه ما يحدث في حق المدنيين الفلسطينيين.



وقال بوشناق في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك": "أعلن اليوم تخلي عن لقب سفير النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة، احتجاجا على صمتها الرهيب أمام ما يحدث في حق المدنيين الأبرياء الفلسطينيين".



وأضاف: "أرفض أن أكون جزءا من منظمة تصمت أمام الظلم والقتل والتدمير".

ويأتي قرار بوشناق بعد أيام من إعلان صانع المحتوى لؤي الشارني تخليه عن لقب سفير النوايا الحسنة للاتحاد الأوروبي بتونس، على إثر حادثة مستشفى المعمداني، بسبب "فشل الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على مبادئ الإنسانية وانحيازه إلى إسرائيل وتجريم المقاومة".



التخلي عن لقب سفير النوايا الحسنة

وكانت قرارات التخلي عن لقب سفير النوايا الحسنة عقب مجموعة من الاستقالات، التي قدمها صحفيون تونسيون من قنوات أجنبية "لمخالفتها مبادئ الحياد" في ظل الأحداث الجارية في غزة.

ومن المقرر أن يشارك بوشناق في حفل تضامني مع الفلسطينيين، ينظمه مسرح أوبرا تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، يوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.

وسيشارك في الحفل عدد من الفنانين التونسيين إلى جانب الفنانة الأردنية مكادي نحاس، وستخصص عائدات الحفل إلى الهلال الأحمر التونسي، الذي يعنى بدوره بجمع المساعدات التي سيتم إرسالها إلى قطاع غزة.