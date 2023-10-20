جيجي حديد تحت الحراسة المشددة بعد تهديدها بالقتل من قبل إسرائيل.. صور

تلقت عارضة الأزياء جيجي حديد، العديد من التهديدات بالقتل خلال الأيام الماضية، بعد دعمها للقضية الفلسطينية ومساندتها لشعب غزة ، مما أدى إلى دخولها في صراع صريح مع الكيان الصهيوني، إذ ردت عليها إسرائيل بشكل رسمي على السوشيال ميديا واتهمتها بأنها معادية للسلام والسامية.

جيجي حديد تحت حراسة مشددة

وفقًا لما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية، تسببت هذه المناوشات في حالة من الجدل مما دفع جيجى حديد تسير برفقة مجموعة من حراس الأمن لها أثناء ذهابها لبراند الأزياء الخاص بها، وهذا يرجع لحرصها الشديد على سلامتها وسلامة أسرتها من أى خطر متوقع.

فبعد أحداث غزة، صرحت عائلة حديد بأنها تلقت تهديدات بالقتل بسبب دعمهم لدولة فلسطين، وأكدت العائلة أن تهديدات القتل التي تلقتها جدية ومثيرة للقلق، وهو ما اضطرهم إلى اتخاذ إجراءات قانونية سريعة، وطلبوا الحماية من مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأكد موقع TMZ أن كل فرد في العائلة تلقى تهديدات مخيفة ومشؤومة عبر رسائل مواقع التواصل الاجتماعي وهواتفهم المحمولة، بمن فيهم: جيجي، بيلا، أنور، وحتى والداهم محمد ويولاندا.

جيجي حديد

جيجي حديد

جيجي حديد

جيجي حديد

بداية قصة جيجي حديد من إسرائيل

علقت عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد، عن ضربات إسرائيل لقطاع غزة خلال الأيام الماضية، وقالت في بيان: "لا يوجد شيء يهودي في معاملة الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين، وإن إدانة الحكومة الإسرائيلية ليست معادية للسامية، ودعم الفلسطينيين لا يعني دعم حماس".

كما عبرت عن دعمها لأهلها في فلسطين قائلة :" إن ترويع الأبرياء لا يتماشى مع حركة "فلسطين الحرة" ولا يفيدها، إن فكرة حدوث ذلك قد غذت دورة مؤلمة استمرت عقودًا من الانتقام ذهابًا وإيابًا (والتي لا يستحق أي مدني بريء أن يكون ضحية لها)، وتساعد على إدامة الفكرة الخاطئة القائلة بأن كونك مؤيدًا لفلسطين معاداة للسامية".

وأضافت جيجى حديد: "إذا كنت تتألم، وأنا أشارك تعازي اليوم مع أحبائي، الفلسطينيين، فإنني أرسل لك حبي وقوتي أينما كنت".

جيجي حديد

رد إسرائيل على جيجي حديد

وسرعان ما كان الرد سريعًا من قبل إسرائيل، حيث نشرت صفحة تابعة لإسرائيل منشورا جديدا على حسابها الخاص على إنستجرام، وكتبت: "هل كنت نائمة الأسبوع الماضي؟ أم أنك قررتى غض الطرف عن ذبح الأطفال اليهود في منازلهم؟ لقد كان صمتك واضحًا جدًا بشأن المكان الذي تقفى فيه".

وشاركت الصفحة أيضًا نسخة معدلة من نفس البوست، وجاء في النص المعدل: "لا يوجد شيء شجاع في المذبحة التي ترتكبها حماس ضد الإسرائيليين، وإدانة حماس بما هي عليه ليست معادية لفلسطين ودعم الإسرائيليين في حربهم ضد الإرهابيين".