الملح والسكر الخفي يضر بالقلب.. طبيبة تحذر من تلك الأطعمة

يأكل الإنسان المعاصر الكثير من الملح "الخفي" والسكر "الخفي" الذي يضر بحالة الأوعية الدموية والقلب.

وذكرت طبيبة القلب آنا بيريوكوفا أن الملح والسكر الخفي الذي يستهلكه الناس بكميات كبيرة يضر بالقلب، و80% من الملح الذي يستهلكه الإنسان يومياً يأتي من الملح الخفي الموجود بالفعل في الأطعمة.

وأوضحت لصحيفة Gazeta.Ru: "إذا أخذنا في الاعتبار أننا نضيف الملح عند تحضير الطعام، ويضيف بعض الناس الملح أيضًا إلى الأطعمة المعدة بالفعل، فسيصبح من الواضح أن الاستهلاك اليومي يتجاوز بالفعل القاعدة".

ووفقا لبيريوكوفا، يوجد الكثير من الملح "المخفي" بشكل خاص في الخبز والمخبوزات المختلفة والنقانق والمنتجات المدخنة والوجبات السريعة والمنتجات نصف المصنعة ومكعبات المرق والأطعمة المعلبة والصلصات الجاهزة.

وعند استهلاك هذه المنتجات، لا يدرك الناس حتى أنهم يمتصون جرعات كبيرة للغاية من الملح - فالإضافات الأخرى تتداخل مع محتواها العالي.

أما بالنسبة للسكر "الخفي"، فقد أشارت الطبيبة إلى أنه باعتباره مادة مضافة لتحسين التذوق، فهو موجود اليوم في جميع الأطعمة الجاهزة تقريبا وفي العديد من المشروبات.

وحذرت طبيبة القلب من أن "السكر يسبب نقصا حادا في الثيامين، مما قد يؤدي إلى ضمور أنسجة عضلة القلب وغيرها من العواقب الخطيرة".

كما أن الاستهلاك غير المنضبط للدهون - وخاصة الدهون المشبعة، ولكن بشكل خاص الدهون المتحولة - ضار بالقلب هذا الأخير يجعل الشخص عرضة لتصلب الشرايين، لأنه بسبب استهلاكها، يرتفع الكوليسترول "الضار" في الدم ويترسب في الشرايين على شكل لويحات.

وتُستخدم الدهون المتحولة في إنتاج الدهون والمنتجات الزيتية (السمن النباتي، والمواد القابلة للدهن، وزبدة الكاكاو، وبدائل دهون الحليب)، والوجبات السريعة (البطاطس المقلية، والوجبات الخفيفة، والبرغر، والفشار)، ومنتجات الحلويات (الشوكولاتة، والكعك، والبسكويت، والحلويات).

وأضافت بيريوكوفا أن التواجد المستمر في النظام الغذائي للأطعمة التي تحتوي على العديد من الإضافات الاصطناعية: محسنات الطعم والمواد الحافظة والمثبتات يضر بشكل خاص بالقلب والأوعية الدموية وغالبًا ما تتميز هذه التركيبة "الغنية" بالمنتجات شبه المصنعة ومجموعة متنوعة من منتجات اللحوم المصنعة.