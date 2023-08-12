تنسيق الجامعات 2023| تفاصيل البرنامج المتكامل في طب القاهرة

تقدم كلية الطب في جامعة القاهرة البرنامج المتكامل بنظام النقاط المعتمدة للطلاب الملتحقين بها في تنسيق الجامعات 2023 من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات.

ويطبق البرنامج المتكامل مناهج حديثة بنظام النقاط المعتمدة وتعتمد فلسفته على التنسيق والتكامل الرأسى والأفقى بين المقررات وهو ما يعرف بنظام التكامل (Integration) الذى يعتمد على التداخل بين المقررات المختلفة لتفادى التكرار والتعارض وحيث يتم المزج بين المنهج الأكاديمى والاكلينيكى لإعطاء صورة متكاملة للطالب.

ويوفر البرنامج المتكامل الجديد لطالب الطب التعرض المبكر للمرضى لتحقيق الإرضاء المهنى والتأهل لقيادة مهنية تحقق له التعليم الطبى المستمر والقدرة التنافسية. البرنامج يطبق على الطلاب الوافدين بالإضافة لبرنامج الكلية الحالى.

أهداف البرنامج المتكامل

يهدف البرنامج إلى تقديم تعليم عالي الجودة مع الإشراف الأكاديمي الكامل للطلاب وتقييم الأداء بشكل مستمر.

ويتميز البرنامج المتكامل بالمقررات التكاملية علي المستويين الأفقى و الرأسى، و مقررات مقدمة الدراسة الإكلينيكية اللذين يبدآن منذ أول مراحل الدراسة بالبرنامج. هذا بالإضافة إلى وجود مقررات اختيارية تتيح للطالب دراسة مبادئ العلوم الإدارية و إدارة المخاطر وأخلاقيات المهنة و مهارات القيادة و اللغات وكذلك العلوم الإنسانية التي لها علاقة وثيقة بالدراسة بالكلية و يستخدمها الخريج في حياته العملية.

ويراعى أن يشمل البرنامج على جزء تعليم الكترونى، ويتضمن الجهد الدراسي للطالب (student workload) دراسة نظرية وعملية يشمل التطبيقات المعملية والتدريب الإكلينيكي و الزيارات الميدانية للتدريب على الخدمات المجتمعية المختلفة.

ويحقق البرنامج المتكامل متطلبات الجامعةالتى تتضمن المقررات التى تربط الطالب بالبيئة وتلبى احتياجات سوق العمل والتشغيل وآداب المهنة، ومهارات الإتصال ومبادئ الجودة والإدارة ومقدمة لطرق البحث العلمى وتطبيقاته.

ويعتمد نظام النقاط المعتمدة للبرنامج: يعتبر نظام النقاط المعتمدة طريقة منهجية لتوصيف البرامج الدراسية عن طريق تحديد نقاط معتمدة لأجزاء البرامج الدراسية استنادا إلى الجهد الدراسي المبذول من الطالب متمثلا فى عدد الساعات الدراسية المطلوبة للوصول للأهداف التعليمية ويستند هذا النظام إلى أن الطالب المتفرغ خلال سنة دراسية يستطيع بذل حوالي 1500 ساعة عمل دراسى تترجم كل 25 ساعة منها إلى نقطة واحدة معتمدة تضاف إلى رصيده بحيث يستطيع الطالب تجميع حوالى 60 نقطة معتمدة خلال العام الدراسى الواحد كحد أقصى.

وتعكس النقاط المعتمدة كمية الجهد (العمل) المطلوب لكل وحده من المقرر ويشتمل على الجهود الأكاديمية والتدريبية مثل حضور المحاضرات والدروس العملية والاكلينيكيةوالورش العلمية والبحوث وخلافه سواء فى المكتبة أو المستشفى أو قاعات الدرس أو المنزل ولذلك فإن نظام النقاط المعتمدة يركز على العبء الإجمالى للطالب وليس قاصرا على ساعات اللقاء مع الأساتذة (contact hours). يتم توزيع النقاط المعتمدة على كل وحدات المقرر (إجبارية أو اختيارية) وتمنح النقاط المعتمدة فقط عندما يكمل الطالب دراسة المقرر ويؤدى كل الامتحانات المطلوبة بنجاح.

ويبلغ إجمالى النقاط المعتمدة للبرنامج: 60 نقطة معتمدة سنوياً x 6 مستويات = 360 نقطة موزعة على المقررات المختلفة.

وحساب الجهد الدراسى للطالب (Student workload ): يتم تحديد الجهد (ساعات العمل) الذى يبذله الطالب لتحقيق المخرجات التعليمية للمنهج على النحو التالى:

السنة الدراسية 34 اسبوع x45 ساعة/أسبوع≈1500 ساعة، تترجم كل 25 ساعة عمل الى نقطة واحدة معتمدة بحد أقصى.

ويتضمن الجهد الدراسي للطالب (student workload) دراسة نظرية وعملية يشمل التطبيقات المعملية والتدريب الإكلينيكي و الزيارات الميدانية للتدريب على الخدمات المجتمعية المختلفة.

و يحقق البرنامج المتكامل متطلبات الجامعةالتى تتضمن المقررات التى تربط الطالب بالبيئة وتلبى احتياجات سوق العمل والتشغيل وآداب المهنة، ومهارات الإتصال ومبادئ الجودة والإدارة ومقدمة لطرق البحث العلمى وتطبيقاته.

