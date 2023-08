هل نفذت مساحة التخزين لديك.. نصائح للتعامل مع المشكلة

تخيل هذا السيناريو...أنت في حفلة عيد ميلاد طفلك وتسجل وتلتقط الصور ومقاطع الفيديو له على كاميرتك الخاصة، تنقطع فجأة عملية التسجيل، ويظهر لك رسالة تفيد بأن سعة التخزين قد نفدت! أو مثلاً، تخّيل أنك محترف فى مجال ألعاب الكومبيوتر وتم إطلاق تحديث جديد قبل أن تبدأ اللعب، ولكنك تكتشف أنه ليس لديك مساحة تخزين كافية لذلك! إن ملفات الموسيقى والصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات، جميعها تستهلك مساحة تخزين كبيرة، وعلى الرغم من رغبتنا في الاحتفاظ بكل هذه المحتويات في أجهزتنا، إلا أنه في نهاية المطاف قد تظهر لنا تلك الرسالة المزعجة التي تُشير إلى "انخفاض مساحة التخزين" في جهازك.

في مثل هذه السيناريوهات، ستكون أول فكرة تتبادر إلى ذهنك تلقائياً هي حذف ما يكفي لتحرير مساحة تخزين إضافية. وبالرغم من أن هذا الحل قد يؤدي إلى حل المشكلة مؤقتاً، إلا أنه لا يمكنه تغيير الواقع الذي يفرض عليك تحديداً أنك مجبر على مواجهة هذا الأمر في وقت لاحق ومن المحتمل أن تقوم بحذف شيء مهم عن طريق الخطأ أثناء تنفيذ هذه الخطوة.



كيف تتعامل مع مشكلة مساحة التخزين غير الكافية

• احذف الملفات والتطبيقات غير المرغوب بها أو التي لا تحتاجها

في بعض الأحيان تكون أكثر الملفات والتطبيقات استهلاكًا للمساحة هي تلك التي لا تحتاجها بالفعل، على سبيل المثال، لا داعي للحفاظ على الصور والفيديوهات الفاشلة إذا كان لديك نسخ مثالية، أو التطبيقات التي قد تكون استخدمتها مرة واحدة فقط ولم تستخدمها مرة أخرى سواء كان هذا على هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر أو حتى على الكاميرا الرقمية، من الأفضل أحيانًا التخلص من المحتويات غير الضرورية كما يجب مراجعة مقاطع الفيديو والتخلص من تلك التي لا تحتاجها حيث تستهلك مساحة كبيرة دون فائدة.

• تأكد من احتفاظك بنسخ احتياطية من ملفاتك

كثير منا لا يقوم بحذف أي ملفات سواء كانت صور أو مقاطع فيديو خوفاً من الحاجة إليها في المستقبل ولكن، ماذا لو تم حذفها عن طريق الخطأ أو بسبب نفاذ المساحة؟ الحل بسيط، يمكنك إنشاء نسخ احتياطية سواء على جهازك أو بالتقنية السحابية. أحد الخيارات الممتازة هي استخدام محرك الأقراص الصلبة My Passport™ من ويسترن ديجيتال، الذي يوفر سعة تخزين تصل إلى 5 تيرابايت، يأتي هذا المحرك مع برنامج نسخ احتياطي يمكن ضبطه للتشغيل تلقائياً وفقاً لجدولك الزمني ما عليك سوى اختيار الوقت والتردد لإجراء نسخ احتياطي للملفات المهمة من نظامك على محرك الأقراص My Passport. يمكنك أيضاً الحصول على نظام المخزن المتصل بشبكة (NAS) في المنزل للعائلة لمشاركة المحتويات والذي يمكن تشغيله بواسطة محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة WD Red® Plus المزودة بتقنية NAS بسعة تصل إلى 14 تيرابايت وقد تم تحسين محركات الأقراص هذه لتتوافق مع تقنية NAS مع تزويدها بتقنية NASware الحصرية من Western Digital التي تجعلها مثالية حتى لبيئات تخزين البيانات RAID.



امتلك حلول تخزين خارجية جاهزة

إذا كنت مسافراً أو في عطلة، يفضل دائماً أن تكون مجهزًا بحلاً للتخزين الخارجي، وهنا تأتي أهمية امتلاك بطاقة ذاكرة microSD™ إضافية أو محرك أقراص ذو الحالة الصلبة SSD المحمول. تُعد هذه الحلول الإضافية وسيلة رائعة لتخزين الأفلام والاستمتاع بمشاهدتها أثناء السفر، على سبيل المثال يمكنك حمل محرك الأقراص SanDisk Extreme® Portable SSD V2 المحمول أو محرك الأقراص SanDisk Extreme PRO® Portable SSD V2 معك أثناء السفر حيث يتوافق هذان المحركان مع مختلف الأجهزة التي تحتوي على منفذ USB ™ من النوعC، مثل الكمبيوترات الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة Mac والهواتف الذكية، بالإضافة إلى متانتهما العالية حيث يمكنهما تحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار، مع مقاومة ضد الماء والغبار بتصنيف 3IP65، مما يجعلها جهازاً ورفيقاً مثالياً أثناء التنقل. بالإضافة إلى ذلك، يوفر محرك الأقراص Extreme PRO سرعات نقل فائقة تصل إلى 2000 ميجابايت/ثانية. أما محرك الأقراص Extreme، فيقدم سرعات قراءة تصل إلى 1050 ميجابايت/ثانية. وتأتي محركات الأقراص بسعات تخزين كبيرة تصل إلى 4 تيرابايت.

يمكنك أيضاً أخذ محرك الأقراص المحمول SanDisk iXpand® Flash Drive Luxe أو محرك الأقراص المحمول SanDisk Ultra® Dual Drive Luxe USB Type-C الذي يسمح بنقل الصور ومقاطع الفيديو وإجراء نسخ احتياطي بسهولة من أجهزة iOS و Android. يأتي محرك الأقراص المحمول SanDisk iXpand Flash Drive بتصميم ثنائى يضمن الاتصال السريع بين موصل Lightning ومنفذ USB من النوعC، وهو متوافق مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android مع توفيره ميزة النسخ الاحتياطي. أما محرك الأقراص SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB الذي يأتي بمنفذ من النوعC، فهو يتيح لك نقل البيانات بسهولة بين الهواتف الذكية المزودة بمنافذ USB من النوع C والأجهزة اللوحية وأجهزة Mac والكمبيوترات الأخرى ذات منفذ USB من النوع A، مما يسهل تحرير المزيد من المساحة بكل سهولة. هذه الحلول مصممة بشكل مدمج، مما يُمكنك من حملها بسهولة وتخزينها في مكان واحد.

• احذف الملفات المؤقتة والمتكررة

هذه الخطوة ذات أهمية بالغة للمحترفين. ندرك جميعاً مدى حجم ملفات RAW للصور أو مقاطع الفيديو، كما أن وجود ملفات عمل متعددة وإصداراتٍ منها يمكن أن تشغل مساحة كبيرة على جهاز الكمبيوتر أو الكاميرا لذا، فإن أحد الحلول لتوفير مساحة للتخزين هو إزالة ملفات العمل المؤقتة أو الملفات المتكررة والأفضل من ذلك، استخدام جهاز تخزين خارجي أو بطاقة ذاكرة SD بسعة عالية للكاميرا أو بطاقة microSD لهاتفك، بهذه الطريقة يمكنك الحصول على مساحة إضافية وتخزين ملفات العمل إذا كنت بحاجة إلى إجراء تعديلات مستقبلية. إن الخيار الأفضل هنا هو حمل بطاقة microSD إضافية مثل بطاقة الذاكرة SanDisk Extreme PRO microSDXC ™ UHS-I والتي تُعتبر مثالية للكاميرات وحتى الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الAndroid مما يوفر مساحة للتسجيل وصورعالية الدقة من نوعي UHD أو FHD بدقة 4K. وبفضل سرعات القراءة والكتابة السريعة يمكن نقل البيانات بسلاسة بين الأجهزة كما تتمتع بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت

بفضل هذه الحلول للتخزين، يمكنك صنع الذكريات والاستمتاع بالحفاظ عليها دون الحاجة للقلق بشأن نفاد مساحة التخزين.