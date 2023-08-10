تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

وقد شهد قصر ثقافة ديروط برئاسة محمد أبوالعيون ملتقى ثقافي أدبي ضمن فعاليات برنامج الإبداع الخاص بنادي الأدب في قصر ثقافة ديروط برئاسة الأديب الدكتور ناجح جاد. تلاقي الأدباء والفنانين والمثقفين من ديروط شاركوا في هذا الملتقى، حيث تمت عقد أمسية شعرية بمشاركة نخبة من الأدباء والفنانين المحليين.

وشارك في الأمسية الشعرية العديد من الشعراء والكتاب المعروفين في ديروط، من بينهم الشاعر علي صديق والشاعر أحمد محمد الحيدري والشاعر عمر رسلان والروائي عصام سعد والفنان عبد الرحمن محمد. وقد قدم الأدباء قصائد شعرية متنوعة بين اللغة العربية الفصحى والعامية، حيث تم تبادل الأفكار والتجارب الأدبية المتنوعة. تمت ختام الأمسية بعرض مواهب أدبية شابة واحتفاء بها.

تهدف هذه الأنشطة الثقافية والفنية إلى تعزيز الوعي الثقافي والأدبي لدى الجمهور، كما تساهم في تشجيع المواهب الشابة وإعطائها فرصة للتعبير عن أنفسها. يعد القصر الثقافي في ديروط مكانًا مهمًا للتجمع وتبادل الأفكار الأدبية والثقافية، ويعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة العامة لقصور الثقافة للترويج للثقافة والفن في المجتمعات المحلية.

ملتقى ثقافي أدبي ضمن برنامج الإبداع الخاص بنادي أدب قصر ثقافة ديروط

ملتقى ثقافي أدبي ضمن برنامج الإبداع الخاص بنادي أدب قصر ثقافة ديروط

ملتقى ثقافي أدبي ضمن برنامج الإبداع الخاص بنادي أدب قصر ثقافة ديروط

ملتقى ثقافي أدبي ضمن برنامج الإبداع الخاص بنادي أدب قصر ثقافة ديروط