تعيين الدكتورة زينب الطيب مديرا للعيادات الخارجية لمستشفيات قنا الجامعية

أصدر الاستاذ الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، قراراً بتكليف الدكتورة زينب عبد الرازق الطيب المدرس بكلية الطب بقنا مديرا للعيادات الخارجية التابعة لمستشفيات قنا الجامعية.

الجدير بالذكر ان الدكتورة زينب الطيب تشغل وظيفة مدرس الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة جنوب الوادي.

وعلى صعيدا متصل، اعلن الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية عن نجاح فريق طبي بوحدة قسطرة المخ في علاج مريضة تعاني من جلطات متكررة في المخ وذلك استمراراً في توفير الخدمات الطبية والصحية التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية لأهالي المنطقة بتوجيهات الاستاذ الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي واشراف الاستاذ الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور اسلام المالكي الاستاذ المساعد بقسم النفسية والعصبية بطب قنا ان القسم استقبل المريضة والتي تبلغ 67 عام مصابة بجلطة مخية وبالكشف والفحص الطبي والاستعلام عن التاريخ المرضي تبين ان المريضة تعاني من جلطات مخية متكررة وجلطة بالمخ وضيق بالشريان السباتي الأيمن بنسبة تعدت 90% مما تتطلب التدخل بالقسطرة المخية من خلال فريق طبي من القسم تحت اشراف الدكتور طارق دسوقي البجع رئيس القسم حيث تم اجراء قسطرة مخية علاجية دقيقة للمريضة بنجاح وتركيب دعامة شريانية للشريان السباتي.

يذكر ان الفريق الطبي المعالج بقيادة الدكتور اسلام المالكي ضم ايضا الدكتور محمود عبد الحافظ المدرس بالقسم وبمشاركة فني الاشعة والتمريض بالقسم.

وأضاف الدكتور محمد يسري مدير مستشفى الحرم الجامعي ان الحالة خرجت للتحسن بعد متابعتها بالقسم الداخلي بالمستشفى.