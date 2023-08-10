تحذير للنساء.. شرب زجاجة صودا واحدة يوميًا يسبب الإصابة بمرض قاتل

حذرت دراسة أمريكية حديثة أن النساء اللائي يشربن صودا واحدة فقط يوميًا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد.

مخاطر الصودا السكرية على النساء:

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لاحظ باحثو الدراسة مجموعة مؤلفة مما يقرب من 100 ألف امرأة أمريكية فوق سن الخمسين تمت متابعتهن لأكثر من 20 عامًا، فكانت النساء اللواتي شربن واحدة أو أكثر من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر في اليوم أكثر عرضة بنسبة 85% للإصابة بسرطان الكبد في ذلك الوقت، مقارنة بالنساء اللواتي تناولن أقل من واحدة في الأسبوع.

مخاطر الصودا السكرية على النساء

في الوقت نفسه، تبين أن شرب الصودا يوميًا يجعل النساء أكثر عرضة للوفاة بأمراض الكبد بنسبة 68% مقارنة بشربها 3 مرات أو أقل في الشهر، ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن الخطر الإجمالي للوفاة لا يزال منخفضًا للغاية - مع حوالي 150 حالة وفاة فقط من المرض في التجربة.

لم يلاحظ أي ارتباط بين سرطان الكبد وشرب المشروبات المحلاة صناعيًّا، على الرغم من المخاوف الأخيرة من أن المحليات الشعبية الأسبارتام قد تكون مرتبطة بتكوين الأورام.

كيف تصيب الصودا النساء بسرطان الكبد؟

غالبًا ما تكون المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر عالية السعرات الحرارية وتزيد من خطر الإصابة بالسمنة، وهي التي تعد بحد ذاتها عاملًا خطرًا للإصابة بالسرطان وأمراض الكبد، وقد يؤدي الإفراغ الهائل من السكر أيضًا إلى مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع 2، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول.

بحسب نتائج الدراسة، فمقارنة بـ3 مشروبات أو أقل من المشروبات المحلاة بالسكر شهريًّا، فإن تناول مشروب أو أكثر من المشروبات المحلاة بالسكر يوميًّا كان مرتبطًا بارتفاع معدل الإصابة بسرطان الكبد والوفاة من الأمراض المزمنة.

أضاف باحثو الدراسة أن بعض المسارات المحتملة تشمل السمنة والزيادات الهائلة في نسبة السكر في الدم وتراكم الدهون حول الكبد، على الرغم من أن دراستهم لم تكن قادرة على تحديد الطريقة التي يرتبط بها استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر بأمراض الكبد.