انتخاب أزهري عضوًا في مجلس إدارة جمعية جراحة مناظير المفاصل المصرية

فاز الدكتور فيصل زايد، أستاذ جراحة العظام ومناظير المفاصل بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، بعضوية مجلس إدارة جمعية جراحة مناظير المفاصل المصرية.

تدرج الدكتور فيصل زايد في التعليم الطبي، فقد حصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1998م بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وعين طبيبًا مقيمًا بقسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة لمدة ثلاث سنوات، وبدأ مشوار البحث العلمي وحصل على درجة الماجستير في عام 2003م، وعين في درجة مدرس مساعد، وواصل مشواره العلمي حتى حصل على درجة الدكتوراه في عام 2009م فعين في درجة مدرس بقسم جراحة العظام، وفي عام 2014م رقي إلى درجة أستاذ مساعد، وفي عام 2020 رقي زايد وحصل على درجة الأستاذية في جراحة العظام وهي أعلى درجة علمية.

وعمل زايد ضمن فريق إدارة مستشفى الحسين الجامعي؛ حيث تولى منصب نائب مدير مستشفى الحسين الجامعي، وكلف مديرًا لوحدة ضمان الجودة بكلية الطب، ثم عين مشرفًا على أطباء الامتياز.

مناصبه:

هذا ويشغل زايد عضوية عديد من الجمعيات العلمية، منها: عضوية نقابة الأطباء المصرية، وجمعية جراحة العظام المصرية، وجمعية جراحة العظام والمفاصل المصرية، والجمعية الأوروبية للمناظير وإصابات الملاعب، والجمعية الأمريكية لمناظير المفاصل، إضافة إلى ذلك يشغل زايد، نائب رئيس جمعية الروماتيزم والعظام المصرية، وعضو المجلس الاستشاري للشبكة العربية للصحافة العلمية، وهو مدرب دولي معتمد في عديد من الدورات التدريبية وورش العمل في مجال جراحة العظام ومناظير المفاصل، وله إسهامات علمية متميزة؛ فقد أشرف وناقش عديدًا من الرسائل العلمية "ماجستير- دكتوراه"، وشارك في عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية داخل مصر وخارجها.