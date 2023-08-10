كارثة تنتظر نصف سكان العالم بحلول سن 75 عامًا.. تقرير صادم يثير الجدل

فجرت دراسة حديثة كارثة مدوية تنتظر نصف سكان العالم، مشيرة إلى أنهم قد يعانون من حالة صحية عقلية مثل الاكتئاب أو القلق بحلول عمر 75 عامًا.

كارثة تنتظر نصف سكان العالم بحلول سن 75 عامًا

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اعتمد باحثو الدراسة على ما يساوي عقدين من استطلاعات لمنظمة الصحة العالمية تمثل أكثر من 156 ألف بالغ من 29 دولة للبحث عن مناحٍ في التشخيص، متوقعين أن يكون شخص واحد من كل شخصين مصابا باضطراب واحد على الأقل في صحته العقلية عند بلوغه سن الشيخوخة، وهي زيادة كبيرة عن تقدير عام 2019 البالغ واحدا من كل ثمانية.

كارثة تنتظر نصف سكان العالم بحلول سن 75 عامًا

وبلغ الخطر الإجمالي للإصابة بمرض عقلي خلال حياة المرء 46% للمشاركين الذكور وزيادة طفيفة بنسبة 53% للإناث، إذ تبين أن النساء كانت أكثر عرضة للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة على وجه التحديد، بينما كان الرجال أكثر عرضة لتعاطي الكحول، وكان الاضطراب الاكتئابي الكبير والرهاب النوعي شائعًا بتساو بين الجنسين.

في الوقت نفسه، تبين أن معدلات الأمراض العقلية في الولايات المتحدة آخذة في الارتفاع، بعد أن ساءت الحال خلال السنوات القليلة الماضية، وخلال هذه الفترة ارتفع عدد حالات الانتحار من 45900 إلى أكثر من 48 ألف حالة انتحار.

ويسلط التحليل الأخير الضوء على حقيقة أن أزمة الصحة العقلية لم يتم احتواؤها في الولايات المتحدة، ولكنها وصلت إلى أبعاد عالمية.

أُجريت الدراسة على نطاق واسع من قبل باحثين من كلية الطب بجامعة هارفارد وجامعة كوينزلاند في أستراليا الذين جمعوا البيانات من مقابلات وجها لوجه مع 156331 شخصا حول العالم من 2001 إلى 2022، وكانت المقابلات جزءا من مسح للصحة العقلية لحساب منظمة الصحة العالمية يتكون من بيانات من 29 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والسعودية وقطر واليابان وإسرائيل وأستراليا ونيوزيلندا والمكسيك والعديد من دول أوروبا والمملكة المتحدة وأمريكا الجنوبية وإفريقيا.

وبحسب كبار العلماء، تبين أن أكثر الاضطرابات المزاجية شيوعا هي الاكتئاب الشديد أو القلق، كما أن مخاطر بعض الاضطرابات العقلية تختلف حسب الجنس، فقد كانت النساء أكثر إبلاغا من الرجال عن وجود مجموعة متنوعة من اضطرابات القلق المشخصة في حياتهن، بنسبة تقارب 19% مقابل 11%، كما كانت النساء أكثر عرضة بشكل طفيف للإصابة بأي نوع من الاضطرابات العقلية بشكل عام، بنسبة 29.8% مقارنة بـ 28.6% من الرجال.

وفيما تمت مقابلة الأشخاص، كانت أكثر مشكلات الصحة العقلية شيوعا بين الرجال هي خطورة تعاطي الكحول وإساءة استخدامه (مصنفة بشكل منفصل عن إدمان الكحول) حيث أبلغ 14% عن ذلك، يليه اضطراب اكتئابي كبير، حيث أبلغ 7.5% من الرجال عن هذا التشخيص، وأفاد 5% بوجود رهاب معين، يُعرَّف بأنه قلق موهن يتعارض مع حياة الشخص اليومية.

في الوقت نفسه، أبلغت النساء عن الإصابة باضطراب الاكتئاب الشديد، حيث بلغت نسبة الإصابة 13.6%، ما يجعل احتمال حصولهن على هذا التشخيص أكثر بمرتين منه لدى الرجال. وكانت النساء أيضا أكثر عرضة للإصابة بفوبيا معينة.