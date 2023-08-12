هام لمرضى الربو.. تمرين شهير وبسيط يحسن وظائف الرئة من دون أدوية

أثبتت دراسة صينية حديثة أن تمارين اليوجا والتنفس قد تحسن وظائف الرئة لدى البالغين المصابين بالربو، إلى جانب التمارين الهوائية مثل المشي السريع أو السباحة.

فوائد تمارين اليوجا لمرضى الربو

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حلل باحثو الدراسة نتائج 28 تجربة شملت 2155 شخصًا يعانون من الربو، وفحصوا تأثيرات أنواع مختلفة من التدريبات.

فوائد تمارين اليوجا لمرضى الربو

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن تقنيات التنفس والاسترخاء واليوجا والتمارين الرياضية كلها تساعد في تعزيز وظائف الرئة، وهذه التقنيات تتضمن تدريب الحجاب الحاجز، المعروف أيضا باسم "التنفس البطني"، حيث تتحرك المعدة بدلًا من الصدر مع كل نفس.

وفي هذه الأثناء، يركز تدريب الاسترخاء على إدراك التوتر داخل العقل والجسم، بينما تتضمن اليوجا مجموعة متنوعة من الحركات لتنشيط الدورة الدموية.

وبحسب الباحث الرئيسي للدراسة، يبدو أن تدريب التنفس إلى جانب التدريب الهوائي، وتدريب اليوجا، مفيد بشكل خاص، حيث يوفر طرقًا محتملة لأساليب العلاج الفعالة.، ويفترض أن توفر هذه النتائج نظرة ثاقبة لأخصائيي الرعاية الصحية الذين يصفون لمرضى الربو البالغين التدرّب على التمارين لإدارة مرضهم.