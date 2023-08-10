بدون أدوية.. أكل 30 جرامًا من المكسرات يوميًا يعالج مرضا مزمنا

أثبتت دراسة بريطانية حديثة أن تناول المكسرات بشكل معتدل ما يعادل حصة واحدة من 30 جراما في اليوم، يقلل مخاطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 17%.

فوائد المكسرات في علاج الإكتئاب

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البرطيانية، فحص باحثو الدراسة بيانات أكثر من 13 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عاما، لم يكونوا مصابين بالاكتئاب في بداية الدراسة، وتم تسجيل استهلاك المشاركين من الجوز، بما في ذلك المكسرات غير المملحة مثل اللوز والكاجو والفستق والمكسرات المملحة أو المحمصة والفول السوداني.

فوائد المكسرات في علاج الإكتئاب

تمت متابعة المشاركين في الدراسة لمدة 5 سنوات، جرى خلالها تشخيص حالة 8% منهم بالاكتئاب، لتخلص نتائج الدراسة إلى أن استهلاك المكسرات المنخفض إلى المعتدل كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 17% مقارنة بأولئك الذين لم يستهلكوا المكسرات.

وبحسب العلماء، ظهرت هذه النتائج بغض النظر عن نمط الحياة والعوامل الصحية الأخرى، مضيفين أن آثار المكسرات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة على الدماغ قد تكون سبب النتائج.

حللت الدراسة العلاقة المحتملة بين استهلاك الجوز وخطر الإصابة بالاكتئاب في عينة كبيرة من البالغين في منتصف العمر وكبار السن في المملكة المتحدة، فكانت النتيجة الرئيسية أن الاستهلاك المنتظم المنخفض إلى المعتدل للمكسرات يرتبط به انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب مقارنة باستهلاك غير المكسرات.

وتسلط النتئج أيضًا الضوء على الدور المحتمل لاستهلاك المكسرات كسلوك غذائي صحي لمنع الاكتئاب لدى أولئك الذين لا يعانون من عوامل الخطر المعروفة الأخرى للاكتئاب مثل السمنة وسلوكيات نمط الحياة غير الصحية والوحدة والحالات الطبية.