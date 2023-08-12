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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الباز يعرض صورة "مراد موافي" في الساحل الشمالي بعد شائعات هروبه

اللواء مراد موافي
اللواء مراد موافي

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن لجان الإخوان الإلكترونية أصبحوا بائسين جدًا، يريدون تصوير أن البلد انتهت، ويروجون شائعات عن هروب شخصيات شهيرة.

 

مراد موافي


وأضاف الباز،  خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "نجد منشورات من نوعية "هروب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق من مصر إلى إسرائيل عبر منفذ طابا في موكب به 10 سيارات محملة بالأموال"، و"هروب الفريق أول صدقي صبحي، هو وأقاربه"، و"هروب اللواء شريف سيف"، و"هروب اللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة سابقًا ومعه 5 مليارات"، وكلها شائعات هبلة لا تصدق".


وعرض الباز، صورة للواء مراد موافي وهو مسترخي في الساحل الشمالي، معلقًا: "هذه الجماعة لا تتوقف عن اتهام الناس بالباطل، ولديهم رغبة لهز استقرار البلد".

 

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