أكد المهندس أحمد طارق، خبير الأمن السيبراني والتقني، أن تزييف الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي "ابتزاز وخراب بيوت"، موضحًا أن خطورة الممارسات الناجمة عن الاستخدام الخاطئ لتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي يمكنها تزييف الفيديوهات والصور، وابتزاز الأشخاص والشركات من أجل طلب المال أو تحقيق مصالح شخصية.

ونصح أحمد طارق، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، بضرورة عدم إرسال الأموال إلى المبتز، وإبلاغ 10 أشخاص قريبين باختراق الحسابات الشخصية، وأخذ رأيهم في الأمر، ويفضل إبلاغ الجهات الأمنية.

السوشيال ميديا:

وتابع خبير الأمن السيبراني والتقني، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين ومخاطرها مرعبة كارثية إلى أبعد حد، وهناك لجان إلكترونية تحرك السوشيال ميديا وحسابات مفبركة مصنوعة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

التطبيقات:

وأشار إلى أن العديد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية، تستهدف زوارها في جمع البيانات والمعلومات واستخدامها في السطو على حساباتهم وكلمات المرور وغيرها من الأمور المتعلقة بالخصوصية، متابعًا: الذكاء الاصطناعي ممكن يعمل فيديو لواحد ميت ويتكلم فيه.



https://www.youtube.com/watch?v=pVCe4EpYXqQ