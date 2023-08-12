اكتشاف ثوري في حلوى العرقسوس يساعد على التعافي من مرض قاتل

أثبتت دراسة صينية حديثة أن مركب الإيزليكويريتيجينين الموجود في حلوى العرقسوس، قد يمنع تطور سرطان البنكرياس.

فوائد حلوى العرقسوس لمرضى سرطان البنكرياس:

ووفقًا لما ذكره موقع Daily Express، أشار باحثو الدراسة إلى أن مادة أيزليكويريتجينين، وهو فلافونويد معزول من حلوى العرقسوس، له خصائص مضادة للسرطان، فهو يمتلك خاصية فريدة في منع تطور سرطان البنكرياس، وللتحقق من فعاليته، استخدم العلماء أورام الفئران.

فوائد حلوى العرقسوس لمرضى سرطان البنكرياس

وبحسب الدراسة، تم تقسيم الفئران المصابة بالأورام إلى 3 مجموعات: الفئران التي أعطيت عقار العلاج الكيميائي جيمسيتابين، وأعطيت الفئران الإيزليكويريتجينين، المجموعة الضابطة، حيث لم يتم إعطاء الفئران علاج السرطان، في مجموعة إيزوليكويريتجينين، تم تقسيم الفئران إلى قسمين فرعيين، تمت معالجتها إما بـ 30 مجم / كجم أو 60 مجم / كجم من الإيزليكويريتجينين.

لاحظ الفريق أن إنزيم الإيزليكويريتيجينين كان له آثار جانبية أقل في الفئران من العلاج الكيميائى، بما في ذلك حالات أقل من فقر الدم وفقدان وزن الجسم، وبهذا فتحت نتائج الدراسة طريقًا جديدًا لتطوير إنزيم إيسليكويريتيجينين كمثبط للالتهام الذاتي في علاج سرطان البنكرياس.

وأعرب الباحثون عن أملهم في التعاون مع شركاء بحث آخرين لإجراء مزيد من التقييم للفعالية والتطبيق السريري المحتمل لعقار إنزليكويريتجينين في علاج سرطان البنكرياس.