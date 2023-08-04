صور حية من سكن الطلاب في جامعة الجلالة الأهلية (شاهد)

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة للطلاب، ننشر صورًا حية من غرف سكن الطلاب في جامعة الجلالة الأهلية.

وتقدم جامعة الجلالة الأهلية لطلابها غرف فندقية متكاملة في مبان سكنية داخل الحرم الجامعي لتكون على مسافة قصيرة من الكلية التي يدرس بها الطالب.

سكن الطلاب في جامعة الجلالة الأهلية

وتحتوى الغرفة المعيشية بسكن طلاب جامعة الجلالة الأهلية على سرير ودولاب وثلاجة وتليفزيون وتكييف وميكروويف وكاتيل كهربائي، ودولاب مطبخ، ومرفق به حمام وشرفة.

وتدعم الغرفة المعيشية بسكن الطلاب في جامعة الجلالة الأهلية بخاصية الواي فاي لتوفير الاتصال بالإنترنت الذي يساعدهم في العملية الدراسية.

سكن الطلاب في جامعة الجلالة الأهلية

مصروفات السكن في جامعة الجلالة الأهلية

وذكر الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أن الجامعة تقدم غرفة فندقية على أعلى مستوى للتوفير الخدمات لجميع الطلاب المقيمين.

وأوضح رئيس جامعة الجلالة الأهلية أن مصروفات الإقامة في سكن الجامعة تبلغ 15 ألف جنيه في الفصل الدراسي الواحد، بقيمة 100 جنيه في الليلة الواحدة وهي أسعار زهيدة بالنسبة لنفس المستوى في الجامعات الأخرى.

داخل سكن طلاب جامعة الجلالة الأهلية

ونوه رئيس جامعة الجلالة الأهلية بأن السكن الطلابي يحتوي على 3 آلاف و200 غرفة سكنية وهو عدد كبيرة بالنسبة لجامعة عمرها نحو ثلاث سنوات فقط.

ولفت رئيس جامعة الجلالة الأهلية إلى أن السكن غير مدعم بالوجبات الغذائية لأن يترك اختيارها وفقا لأهواء كل طالب، مع دعم الجامعة لعدة منافذ غذائية في مختلف أرجاء الجامعة.

سكن الطلاب في جامعة الجلالة الأهلية

التقديم في جامعة الجلالة الأهلية

وفتحت جامعة الجلالة الأهلية باب التقديم مباشرة للجامعة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات الأهلية لهذا العام.

وأشار رئيس جامعة الجلالة الأهلية إلى أن الجامعة تستهدف قبول 2600 طالب وطالبة خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024، بالإضافة إلى خمسة آلاف طالب وطالبة يدرسون في الجامعة.

سكن جامعة الجلالة الأهلية

ولفت رئيس جامعة الجلالة إلى إتاحة التقديم 14 مجال دراسي و 37 برنامج دراسي بالجامعة تتواكب مع سوق العمل الدولي، مؤكدًا أن الجامعة لديها العديد من البرامج الجديدة التي تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح رئيس جامعة الجلالة أن البرامج الدراسية الجديدة هي: "إدارة الأعمال الرياضية، وتكنولوجيا المعلومات، وتقنية الرسومات المعلوماتية".

وللتقديم في جامعة الجلالة الأهلية لطلاب الثانوية العامة من خلال الموقع الرسمي (اضغط هنا).

سكن جامعة الجلالة الأهلية

نبذة عن جامعة الجلالة الأهلية

تعد جامعة الجلالة إحدي الجامعات الأهلية التي تم افتتاحها عام 2020 بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التي تطبق نظاما تعليمياً عالي الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.

وتهدف جامعة الجلالة الأهلية إلى جعل مصر مركزًا للمعرفة والتعلم في الشرق الأوسط، من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع جميع الجامعات والمؤسسات العربية والأجنبية، من حيث توفير المناخ المناسب لبيئة تعليمية مجهزة بأحدث الإمكانيات العالمية، التي تساعد علي تخريج جيل جديد من الخريجين يلبي طموحات واحتياجات سوق العمل سواء داخل أو خارج مصر.







