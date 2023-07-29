فرص عمل للطلاب في جامعة الجلالة الأهلية 2023

كشف الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الأهلية، عن توفير فرص عمل للطلاب بدوام جزئي بنظام عدد الساعات، في عدد من القطاعات الإدارية بالجامعة.

ولفت رئيس جامعة الجلالة الأهلية إلى أن تلك الوظائف تكون في القطاعات الإدارية، مثل: التسويق، والاعلام، والعلاقات العامة، والانشطة الطلابية، وإدارة السكن.

ونوه رئيس جامعة الجلالة الأهلية أن فرص العمل المتاحة أمام الطلاب تستهدف توفير بيئة داعمة لتطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، لجعلهم مؤهلين لسوق العمل.

وأكد رئيس جامعة الجلالة أن الجامعة تسعى لتدريب وتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل الإقليمي والعالمي، من خلال تنظيم العديد من الأنشطة وورش العمل، والزيارات الميدانية العلمية.

وألمح رئيس جامعة الجلالة إلى توفير فرص التبادل الطلابي مع أكبر الجامعات الدولية في مختلف المجالات والبرامج، بجانب توفير فرص للتدريب الصيفي داخل الحرم الجامعي وخارجه بالتعاون مع أكثر من 25 شركة، لربط الدراسة الاكاديمية بالتدريب العملي، بالإضافة إلي تحفيز الطلاب علي التدريب المستمر، لتنمية روح المشاركة الفعالة لديهم.

آلية التقدم لفرص عمل جامعة الجلالة الأهلية

وذكرت الدكتورة رنا زيدان الأمين العام لجامعة الجلالة الأهلية، آلية اختيار الطلاب للعمل في تلك الوظائف التي تحددها الجامعة بالقطاعات الإدارية.

وأوضحت أمين عام جامعة الجلالة الأهلية، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، أن الجامعة تعلن عن حاجتها لوظائف من بين طلاب الجامعة وتحدد الشروط والتخصصات المطلوبة، مثل أي إعلان وظائف حتى يتدرب الطالب على ذلك.

وأضافت أمين عام جامعة الجلالة الأهلية أن الطالب الذي يرغي في التقديم لتلك الوظائف يجب عليه إعداد سيرة ذاتية "cv" خاصة به، وبالتالي يتعلم كيفية إعدادها ويتدرب عليها لتساعدها عند التقدم لسوق العمل عقب التخرج.

وأشارت أمين عام جامعة الجلالة الأهلية إلى أن الطالب الذي تنطبق عليه شروط الوظيفة يتطلب منه اجتياز المقابلة الشخصية ليكتسب مهارة جديدة ويتدرب على المقابلات عند التقدم لوظائف.

برامج جامعة الجلالة الأهلية

جامعة الجلالة الأهلية

تعد جامعة الجلالة واحدة من أربع جامعات أهلية تم إنشاؤها بقرار جمهوري رقم 436 لسنة 2020، وهي جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع، أقيمت على مساحة 173 فدانًا.

وقدمت جامعة الجلالة الأهلية 35 برنامجًا دراسيًا في 14 مجالاً دراسيًا خلال العام الدراسي 2022- 2023على أن تصل إلى 41 برنامج في بداية العام الدراسي المقبل 2023-2024، وتضم مجالات: الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامي، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الاساسية، العلاج الطبيعي، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.