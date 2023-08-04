الجيبونة تفسد أناقة فستان ليدي جاجا

اعتادت النجمة الأمريكية ليدي جاجا على إثارة حالة من الجدل حول إطلالاتها المثيرة والجرئية وغير المألوفة لتتصدر عناوين الصحف وتصبح حديث الإعلام بمجرد ظهورها على الساحة فضلًا عن مواهبتها الفنية والغنائية.

تملك ليدي جاجا ذوق جرئ خارج عن المألوف ينجذب على كل ما هو جرئ وصارخ لتستعرض مواهبتها الفنية بالأزياء المثيرة والألوان الصارخة التي تعكس شخصيتها المتمردة.

تستطيع ليدي جاجا أن تلفت الأنظار بأرقى التصميمات وأبسط الأزياء وهذا ما فعلته في أحدث ظهورها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ليدي جاجا بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا مجسمًا من أعلى وفضفاض من أسفل، من دون أكمام، ينتمي لقصة الـ v، صمم الفستان من قماش الشاموه الأسود ولكن الجيبونة تسئ لتصميم الفستان.

وفضلت تسريحة شعر بسيطة بعدما زينته بقبعة صغيرة بنفس لون الفستان واختارت نظارة شمس تناغمت مع ملامحها الساحرة ولم تتكلف بوضع المكياج لتبدو على طبيعتها.

ليدي جاجا:

ستيفاني جوان أنجلينا جيرمانوتا المعروفة باسم ليدي غاغا هى مغنية أمريكية من مواليد 28 مارس 1986، لأبوين أمريكيين من أصول إيطالية، غاغا معروفة بأسلوبها الخارج عن المألوف والمثير للجدل وكانت بدايتها الفنية في عام 2006، إذ غنت غاغا في نوادي مدينة نيويورك، وفي الوقت نفسه كانت تكتب الأغاني لبعض المغنيين مثل بريتني سبيرز وأيكون الذي سمعها، وأعجب بصوتها وشارك معها بأغنية «ارقص فقط»، التي رشحت لجائزة غرامي كأفضل أغنية راقصة لعام 2008، تكفل أن يكون بإنتاج ألبومها الأول الشهرة، والذي احتل المراتب الأولى في أمريكا في فئة الأغاني الإلكترونية، والمرتبة الرابعة في بيلبورد، كما أطلقت غاغا أغنية «وجه البوكر» المنفردة والتي كانت من أنجح أغانيها، بدأت غاغا في بداية عام 2009 جولتها الموسيقية جولة حفلة الشهرة، لدعم الألبوم، وبحلول الربع الأخير من السنة، أطلقت غاغا ألبومها الثاني وحش الشهرة، مع أغنيته المنفردة «رومانسية سيئة» التي حققت نجاحًا كبيرًا، كما بدأت غاغا لاحقًا تلك السنة جولتها الثانية جولة حفلة الوحش، استمدت غاغا إلهامها من فناني الروك مثل كوين، وفناني البوب مثل مادونا ومايكل جاكسون، ويظهر في أغانيها المصورة اهتمامها البالغ بالأزياء، احتلت غاغا المرتبة 73 ضمن فئة أفضل الفنانين للعقد 2000-2010، حسب تصنيف مجلة بيلبورد، كما وضعتها مجلة فوربس في المرتبة الرابعة ضمن أكثر 100 سيدة تأثيرًا في العالم، وثاني الشخصيات الفنية النسائية تأثيرًا في العالم، كما وضعتها مجلة تايم في قائمة أكثر 100 شخص تأثيراً في العالم لعام 2010.