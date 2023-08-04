أنغام تتألق بالشيفون اللافت في حفل جدة (صور)

استطاعت النجمة أنغام خطف عدسات الصحافة والإعلام بمجرد صعودها على المسرح لإحيائها حفلتها الغنائية بمدينه جدة السعودية ضمن فعاليات تقويم جدة، التى أقيمت أمس بحضور 7000 شخص.

وتألقت أنغام بإطلالة ناعمة مفعمة بالأناقة والحيوية لتتناغم مع إجواء حفلتها الغنائية، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما، باللون الأسود مزود بالشيفون المزركش بالألوان المبهجة والرسومات الناعمة يتوسطه حزام رفيع عكس نحافة خصرها.

وتزينت ببعض المجوهرات المزين بالأحجار الكريمة لتزيد من فخامة إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر ناعمة على طريقة الويفي الواسع ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

وصعدت أنغام على المسرح بصحبة المايسترو هاني فرحات لتبدأ حفلتها بأغنية عمري معاك، وتفاعل المعجبين بالتشجيع الكبير، مرددين معها كلمات الأغاني، وشاركت الفنانة أنغام جمهورها بأغنيتها الجديدة سيبك أنت، وقالت لجمهورها في كلمتها: اللي عنده الجمهور دا بعمرو ما يدبل.

وأكملت أنغام فقرتها الغنائية بباقة متنوعة من أشهر أغانيها المحببة لجمهورها وكان أبرزها أغنية أهي جت، لا تهجى، خليك معايا، أساميك الكتيرة، حالة خاصة جدًا، نسينا نعيش، غريب، عشان أرضيك، أناني، حته ناقصة، قلبك، سيدي وصالك، اكتبلك تعهد؛ ليشتعل الحماس بينها وبين جمهورها في المسرح ويردد 7000 شخص الأغاني معها.

أبرز المعلومات عن أنغام

أنغام من مواليد 19 يناير 1972، مغنية مصرية. والدها هو الموسيقار محمد علي سليمان وعمها الفنان عماد عبد الحليم

حياتها

ولدت في الإسكندرية ووالدها هو الموسيقار محمد علي سليمان والذي كان سبباً في نبوغ موهبتها وساهم في تقديمها عدة حفلات ومناسبات حيث كانت تؤدي أغاني لمطربين قدامى مثل أم كلثوم وليلى مراد وغيرها، وفي منتصف التسعينات قررت التخلي عن اللون الكلاسيكي وعدم الاستمرار في نفس المسار الذي وضعها فيه والدها وقررت تبني اللون الشبابي والموجة المعاصرة ونجحت في تقديم عدة ألبومات وفيديو كليب في مطلع الألفية حققت نجاحاً باهراً. أختها غير الشقيقة من الأب هي الفنانة الراحلة غنوة سليمان التي كانت تصغرها بـ 16 سنة

الحياة الشخصية

تزوجت من مهندس الصوت المصري «مجدي عارف» وأنجبت ابنها «عمر». وثم تزوجت بالموزع الموسيقي الكويتي «فهد محمد الشلبي» سنة 2004 بعد علاقة عمل طرحت خلال هذه الفترة عمل دويتو جمعها مع زوجها فهد بمناسبة عيد الحب عام 2005، وأصبحت أم للمرة الثانية حين أنجبت ابنهما عبد الرحمن. وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع من زوجها بعد زواج دام 3 سنوات نشر في أكتوبر 2014 عقد زواج رسمي شرعي لها وللممثل أحمد عز وأكدا هذا الخبر مبررين عدم إعلانهما الزواج بأنها كانت تواجه مشكلة مع طليقها لحضانة طفليها، وأنها وأحمد عز أخفيا الأمر عن الإعلام، ولكنهما أخبرا بعض الأقارب والأصدقاء، وقد كان الزواج في عام 2011 وانفصلا عام 2014. في فبراير 2019، أعلنت عبر وسائل الإعلام بأنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم. وأعلنا انفصالهما رسمياً في 8 مارس 2020.

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