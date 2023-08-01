القائم بأعمال رئيس جامعة جنوب الوادي يبدأ بمزاولة مهامه

بدأ الدكتور أحمد عكاوي، اليوم الثلاثاء، مزاولة مهام منصبه الجديد، قائمًا بأعمال رئيس جامعة جنوب الوادي فى قنا، وصدر قرار للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعيين الدكتور أحمد عكاوي قائمًا بعمل رئيس الجامعة، بدءً من أول أغسطس الحالي، خلفًا للدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة السابق، ولحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيسًا جديدًا للجامعة.

سيرة ذاتية

وشغل الدكتور أحمد عكاوى منصب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، منذ 2019، وهو من مواليد 1967م بمحافظة أسيوط، حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة أسيوط في عام 1988م بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وحصل على الماجستير في عام 1993م، ثم سجل لدرجة الدكتوراه وسافر لاستكمال دراستها في جامعة بون بألمانيا وحصل عليها من جامعة جنوب الوادي عام 1999م، تم ترقيته إلى أستاذ مشارك في عام 2005م، ثم أستاذ في عام 2010م الجيولوجيا البنائية.

الإنتاج العلمي

أنتج حتى عام 2018م ما يقرب من 41 مؤلفا منشوراً في تخصصه الدقيق وفي مجال تطوير التعليم الجامعي، وأشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية، كما أنه عضو في عدد من الجمعياتالعلمية والتنموية ومحكم ومراجع بعديد من الهيئات والمؤسسات العلمية.

المنح

وحصل على عدد من المنح الدراسية بفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وله علاقات علمية بعدد من الجامعات الدولية مثل جامعات بوسطن وميتشجن وشيزوكا وفرانكفورتوهيدلبرج وجراتس ومكناس وتسنغوا.

المناصب السابقة

شارك كعضو وكذلك باحث رئيس في عدد من المشروعات العلمية المتخصصة، عمل في مجال الجودة والتطوير في التعليم العالي والهيئات المانحة منذ عام 2000م، حيث عمل كمدرب معتمد ومراجع وكبير المراجعين بالجامعات المصرية، وشغل منصب مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة جنوب الوادي، وعمل عضوا باللجنة القومية لضمان الجودة والاعتماد بجمهورية مصر العربية، واللجنة القومية للتحسين المستمر والتأهيل للاعتماد، وخبيرا بوحدة التخطيط الاستراتيجي بوزارة التعليم العالى، وخبيراً بمشروع اعداد الخطط الاستراتيجية لمؤسسات التعليم العالي بوزارة التعليم العالى بمصر ، وخبيراً بمشروع ضمانالجودة والاعتماد – مرحلة 2 ، ومدربا ومراجعاً بمشروعات صندوق تحسين التعليم العالي، وله أنشطة تدريبية واستشارية في مجال التعليم قبل الجامعي والجامعي وتنمية المجتمعات المحلية.