المصروفات الدراسية في جامعة الجلالة الأهلية (إنفوجراف)

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة 2023 قيمة المصروفات الدراسية في جامعة الجلالة الأهلية للعام الدراسي 2023-2024.

وأعلن الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أن التقديم يتم مباشرة للجامعة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، وفقًا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات الأهلية لهذا العام.

وأشار رئيس جامعة الجلالة الأهلية إلى أن الجامعة تستهدف قبول 2600 طالب وطالبة خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024، بالإضافة إلى خمسة آلاف طالب وطالبة يدرسون في الجامعة.

ونوه رئيس جامعة الجلالة بوجود إقبال كبير على الالتحاق بالجامعة على الموقع الإلكتروني، منذ فتح باب التقديم المباشر في 9 مايو 2023 حتى الآن، للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية للعام الحالي 2023، أو العام السابق 2022، والحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام السابق 2022، وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم عليها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية - الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب، طبقًا لقواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

ولفت رئيس جامعة الجلالة إلى إتاحة التقديم 14 مجالًا دراسيًا و37 برنامجًا دراسيًا بالجامعة تتواكب مع سوق العمل الدولي، مؤكدًا أن الجامعة لديها العديد من البرامج الجديدة التي تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

أوضح رئيس جامعة الجلالة أن البرامج الدراسية الجديدة هي: "إدارة الأعمال الرياضية، وتكنولوجيا المعلومات، وتقنية الرسومات المعلوماتية".

وللتقديم في جامعة الجلالة الأهلية لطلاب الثانوية العامة من خلال الموقع الرسمي (اضغط هنا).

المصروفات الدراسية في جامعة الجلالة الأهلية

مجال الطب والجراحة: 120 ألف جنيه.

مجال طب الاسنان: 107 آلاف جنيه.

مجال العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

مجال العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه.

مجال هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

مجال العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه.

مجال علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

مجال الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه.

مجال الفنون والتصميم: 49 ألف جنيه.

مجال العلوم الأساسية: 48 ألف جنيه.

مجال العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

مجال العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه.

مجال علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

مصروفات برامج جامعة الجلالة مشتركة مع أريزونا

تبلغ المصروفات الدراسية للبرامج المشتركة مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، وتعتبر أقل من ربع التكلفة التي يتحملها الطالب حال سفره للدراسة.

برنامج هندسة البرمجيات: 200 ألف جنيه.

برنامج الهندسة الكهربائية: 225 ألف جنيه.

برنامج إدارة الأعمال: 160 ألف جنيه.

برنامج التسويق: 160 ألف جنيه.

برنامج نظم المعلومات الحاسوبية: 160 ألف جنيه.

برنامج إدارة الأعمال الرياضية: 160 ألف جنيه.

برنامج تكنولوجيا المعلومات: 200 ألف جنيه.

برنامج تقنية الرسومات المعلوماتية: 200 ألف جنيه.

نبذة عن جامعة الجلالة الأهلية

تعد جامعة الجلالة إحدي الجامعات الأهلية التي تم افتتاحها عام 2020 بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التي تطبق نظاما تعليمياً عالي الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.

وتهدف جامعة الجلالة الأهلية إلى جعل مصر مركزًا للمعرفة والتعلم في الشرق الأوسط، من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع جميع الجامعات والمؤسسات العربية والأجنبية، من حيث توفير المناخ المناسب لبيئة تعليمية مجهزة بأحدث الإمكانيات العالمية، التي تساعد على تخريج جيل جديد من الخريجين يلبي طموحات واحتياجات سوق العمل سواء داخل أو خارج مصر.