رئيس الاتحاد الإفريقي: نطالب بإطلاق سراح رئيس نيجيريا المحتجز وعائلته

طالب غزالي عثماني، رئيس جزر القمر، ورئيس الاتحاد الإفريقي الحالي، بإطلاق سراح رئيس نيجيريا المحتجز محمد بازوم، وعائلته.

وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقي، أن إفريقيا بحاجة إلى شراكات متعددة الأطراف، مؤكدًا أن إفريقيا تسعى إلى بناء شراكات عادلة مع كافة الدول.

وأضاف عثماني خلال كلمته في القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسرج، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن روسيا تحتل مكانة استثنائية في شراكتها مع دول إفريقيا.

وقال: "نعمل على تطوير استثمارات الشركات بأفريقيا"، لافتا إلى أن الجميع يسعى خلال أعمال القمة الروسية الإفريقية الوصول إلى حل للأزمة الروسية الأوكرانية التي تؤثر سلبا على كل العالم بما في ذلك أفريقيا.

ووجه الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلًا: «نشكركم على حفاوة الاستقبال والتنظيم».

السيسي يشارك في فعاليات القمة

وتعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي اليوم الخميس 27 يوليو الجاري بمدينة سانت بطرسبورج الروسية حيث عقدت القمة الأولى في أكتوبر 2019 في سوتشي تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية.

ويشارك فى فعاليات القمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث وصل الرئيس السيسي أمس إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة الإفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذًا في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدرعنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.

كما شهدت الزيارة أيضًا لقاء الرئيس مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك

إن روسيا شريك مهم للقارة الإفريقية وهى من المساهمين الكبار فى تطوير القارة، مؤكدًا أن قادة الدول الإفريقية سيستغلون الفرصة لقاء بوتين للحديث حول أزمة الغذاء التي فاقمتها الحرب الروسية الأوكرانية.