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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ظهور نتيجة الثانوية العامة .. قائمة الكليات المتاحة لأصحاب المجاميع البسيطة

بوابة الوفد الإلكترونية

انتهى ماراثون الثانوية العامة 2023 بعثراته ومشاقه.. نهاية سعيدة على البعض ومؤلمة على البعض الآخر بطبيعة الحال، بحسب مجاميع الطلاب وأحلامهم المأمولة.

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19أغسطس.. امتحانات الثانوية العامة 2023 دور ثان

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موعد تظلمات الثانوية العامة 2023 وخطوات التقديم

وتجدر الإشارة إلى أن الثانوية العامة ليست آخر المطاف، فهناك العديد من الكليات التي تتيح الفرصة لأصحاب المجاميع الضعيفة من الالتحاق بصفوفها بحسب تنسيق السنوات السابقة، نستعرض أبرزها في هذا التقرير:

  • كليات  آداب بالقاهرة والأقاليم "طنطا - آداب العريش - آداب انتساب موجه بنها - آداب المنيا - آداب الوادي الجديد - آداب انتساب موجه الزقازيق- آداب سوهاج- آداب انتساب موجه حلوان- آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية- آداب جنوب الوادي آداب انتساب موجه القاهرة - آداب انتساب موجه الإسكندرية - آداب انتساب موجه المنصورة- آداب بني سويف- آداب أسوان- آداب دمياط-  آداب انتساب موجه عين شمس- آداب أسيوط - آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم - آداب انتساب موجه بنات عين شمس - آداب انتساب موجه كفر الشيخ- آداب انتساب موجه الفيوم".
  • كليات الحقوق “حقوق الفيوم  - حقوق الإسكندرية-  حقوق القاهرة- حقوق أسيوط-  حقوق عين شمس”
  • كليات "فنى تمريض حلوان- فنى تمريض أورام القاهرة - فنى تمريض عين شمس".
  • كليات التربية "تربية (تعليم ابتدائي) السويس - تربية نوعية فنية دمياط - تربية نوعية مطروح-  تربية فنية المنيا - تربية نوعية القاهرة - تربية أسيوط رياضة - تربية (طفولة) السويس- تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم- تربية رياضية بنين بورسعيد- تربية رياضية بنين مطروح"
  • كليات سياحة وفنادق "سياحة وفنادق حلوان بالمنيل - سياحة وفنادق المنصورة- سياحة وفنادق حلوان بالمنيل".
  • ك.ت. فني رى وصرف ومساحة المطرية
  • تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية
  • معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات
  • المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية
  • معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات
  • المجمع التكنولوجى المتكامل بالأميرية
  • معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة علوم الحاسب
  • ك.ت. فني صناعى الصحافه
  • القاهرة العالي (علوم حاسب) قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع أول
  • اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم - اقتصاد منزلى بنات عين شمس
  • معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات

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