ظهور نتيجة الثانوية العامة .. قائمة الكليات المتاحة لأصحاب المجاميع البسيطة

انتهى ماراثون الثانوية العامة 2023 بعثراته ومشاقه.. نهاية سعيدة على البعض ومؤلمة على البعض الآخر بطبيعة الحال، بحسب مجاميع الطلاب وأحلامهم المأمولة.

وتجدر الإشارة إلى أن الثانوية العامة ليست آخر المطاف، فهناك العديد من الكليات التي تتيح الفرصة لأصحاب المجاميع الضعيفة من الالتحاق بصفوفها بحسب تنسيق السنوات السابقة، نستعرض أبرزها في هذا التقرير: