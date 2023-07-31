تنسيق الجامعات 2023| توقعات بانخفاض الحدود الدنيا لكليات القمة

تتجه مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 إلى انخفاض الحدود الدنيا لكليات القمة لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 عن العام الماضي.

ومن المتوقع انخفاض الحدود الدنيا للكليات في تنسيق الجامعات 2023 في المرحلة الأولى بنسبة بسيطة عن العام الدراسي الماضي 2022.

وبحسب مؤشرات نتيجة مباراة الثانوية العامة 2023، تنخفض الحدود الدنيا بالكليات الطبية "الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي"، وكليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات.

ويتوقع أيضًا انخفاض تنسيق الجامعات 2023 في كليات القمة بالشعبة الأدبية مثل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والألسن عن العام الدراسي الماضي 2021-2022.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023

وانخفضت نسبة الحاصلين على مجموع يتراوح نسبته بين 95 في المائة إلى أقل من مائة في المائة فأصبحت 0.39 في المائة من عدد الطلاب، بينما كانت العام الماضي 0.53 في المائة.

وهبطت نسبة الحاصلين على مجموع يتراوح نسبته بين 90 إلى 95 في المائة فبلغت هذا العام 3.6 في المائة بعد أن كانت 4.7 في المائة العام الماضي 2022، ما يشير إلى انخفاض تنسيق الجامعات 2023 بنسبة قليلة.

وانخفضت أيضًا نسبة الحاصلين على مجموع يتراوح نسبته بين 85 إلى 90 في المائة فبلغت هذا العام 6 في المائة بعد أن كانت 6.99 في المائة، ونسبة الحاصلين على مجموع يتراوح بين 80 إلى 85 في المائة فبلغت 8.84 في المائة بعد أن كانت 9.68 في المائة العام الماضي.

كما انخفضت نسبة الحاصلين على مجموع يتراوح نسبته بين 75 إلى 80 في المائة بنسبة بسيطة فبلغت 11.71هذا العام في المائة بعد أن كانت العام الماضي 11.94 في المائة، ونسبة الحاصلين على مجموع يتراوح من 70 لـ75 في المائة 14.43 في المائة بعد أن كانت 15.10 في المائة العام الماضي.

وانخفضت أيضًا نسبة الحاصلين على مجموع يتراوح نسبته بين 65 إلى 70 في المائة فبلغت 16.14 في المائة هذا العام، بعد أن كانت 16.35 في المائة العام الماضي، وانخفضت المجاميع من 60 لـ65 في المائة هذا العام إلى 15.91 في المائة بعد أن كانت 16.96 في المائة.

أما عدد الطلاب الحاصلين على مجاميع تتراوح بين 50 إلى 60 في المائة فارتفعت نسبتهم هذا العام عن العام الماضي، لذا يتوقع أن ترتفع الحدود لدنيا لكليات المرحلة الثالثة بشكل بسيط في تنسيق الجامعات 2023.

نتيجة تنسيق الجامعات 2022

بلغت الحدود الدنيا للقبول في تنسيق الجامعات 2022 لكلية الطب البشرى 375.6 بنسبة 91.6 في المائة، و374.5 لطب الأسنان بنسبة 91.3 في المائة.

وبالنسبة للشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2023، بلغ الحد الأدنى للقبول في كلية سياسة واقتصاد 340 درجة بنسبة 82.92 في المائة، وللألسن 329 درجة بنسبة 80.24 في المائة، وللإعلام 316 درجة بنسبة 77.03 في المائة.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العام 2023 اليوم الإثنين بنسبة نجاح تبلغ 78.81 في المائة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى نجاح 589 ألفًا و723 طالبا وطالبة في امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة 2023 بنسبة 78.81 في المائة، مشيرا إلى أن 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات سيؤدون امتحانات الدور الثانى في الثانوية العامة 2023.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن نسبة النجاح ارتفعت هذا العام عن العام الماضي حيث بلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022 نحو 74.47 في المائة بنجاح 453 ألفًا و596 طالبًا وطالبة من إجمالي 689 ألفًا و745 طالبًا وطالبة تقدموا لأداء الامتحانات.