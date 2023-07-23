الأحد 23 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بدء التقديم للمرحلة الثانية بالمدرسة الفنية للتمريض بالقنطرة شرق

محافظة الإسماعيلية
محافظة الإسماعيلية

أعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن بدء قبول التقديم "للمرحلة الثانية" للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالقنطرة شرق بنات، اعتبارًا من اليوم ٢٣ يوليو وحتى ٣٠ يوليو الجاري، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، من أبناء محافظة الإسماعيلية - مركز إداري القنطرة شرق، وسيكون القبول طبقًا للأعلى مجموعًا واجتياز الاختبارات.

ومن الجدير ذكره، أنه تم اكتمال الأعداد المطلوبة للطلاب المتقدمين خلال المرحلة الأولى للتنسيق بباقي المدارس التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية وهي:
 • مدرسة التمريض بنات بالمستقبل 
 • مدرسة التمريض بنين بالمستقبل
 • مدرسة التمريض بنين وبنات بالتل الكبير
 • مدرسة التمريض بنات بالقنطرة غرب

الشروط والتقديم عن طريق الرابط التالي:
https://forms.gle/K9BrWcoX6bW6vksY6

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