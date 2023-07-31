مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة

تشير شرائح نتيجة الثانوية العامة 2023 إلى انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد العليا في تنسيق الجامعات 2023 عن العام الماضي 2022.

من دلائل انخفاض الحدود الدنيا في تنسيق الجامعات 2023، هبوط نسبة الحاصلين على مجموع يتراوح نسبته بين 95% إلى أقل من 100% فأصبحت 0.39% من عدد الطلاب، بينما كانت العام الماضي 0.53%.

تبيَّن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023، هبوط نسبة الحاصلين على مجموع يتراوح نسبته بين 90% إلى 95% فبلغت هذا العام 3.6% بعد أن كانت 4.7% العام الماضي 2022.

انخفضت أيضًا نسبة الحاصلين على مجموع يتراوح نسبته بين 85 إلى 90% فبلغت هذا العام 6% بعد أن كانت 6.99%، ونسبة الحاصلين على مجموع يتراوح بين 80 إلى 85% فبلغت 8.84% بعد أن كانت 9.68% العام الماضي.

كما انخفضت نسبة الحاصلين على مجموع يتراوح نسبته بين 75 إلى 80% بنسبة بسيطة فبلغت 11.71هذا العام%، بعد أن كانت العام الماضي 11.94%، ونسبة الحاصلين على مجموع يتراوح من 70 لـ75%، 14.43 في المائة بعد أن كانت 15.10 في المائة العام الماضي.

انخفضت أيضًا نسبة الحاصلين على مجموع يتراوح نسبته بين 65 إلى 70% فبلغت 16.14% هذا العام، بعد أن كانت 16.35% العام الماضي، وانخفضت المجاميع من 60 لـ65% هذا العام إلى 15.91% بعد أن كانت 16.96%.

أما عدد الطلاب الحاصلين على مجاميع تتراوح بين 50 إلى 60% فارتفعت نسبتهم هذا العام عن العام الماضي، لذا يتوقع أن تنخفض الحدود لدنيا للكليات والمعاهد العليا في تنسيق الجامعات بالمرحلة الثالثة.

نتيجة تنسيق الجامعات 2022:

بلغت الحدود الدنيا للقبول في تنسيق الجامعات 2022 لكلية الطب البشرى 375.6 بنسبة 91.6%، و374.5 لطب الأسنان.

وبالنسبة للشعبة الأدبية بلغ الحد الأدنى في تنسيق الجامعات 2022 للقبول في كلية سياسة واقتصاد 340 درجة بنسبة 82.92%، وللألسن 329 درجة بنسبة 80.24%، وللإعلام 316 درجة بنسبة 77.03%، أما كلية الآثار كان الحد الأدنى 315 درجة بنسبة 76.82%، والفنون الجميلة 282 درجة 68.87%.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023:

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العام 2023 اليوم الإثنين بنسبة نجاح تبلغ 78.81%.

لفت وزير التربية والتعليم إلى نجاح 589 ألفًا و723 طالبًا وطالبة في امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة 2023 بنسبة 78.81%، مشيرًا إلى أن 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات سيؤدون امتحانات الدور الثانى في الثانوية العامة 2023.

أضاف وزير التربية والتعليم أن نسبة النجاح ارتفعت هذا العام عن العام الماضي، إذْ بلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022 نحو 74.47% بنجاح 453 ألفًا و596 طالبًا وطالبة من إجمالي 689 ألفًا و745 طالبًا وطالبة تقدموا لأداء الامتحانات.