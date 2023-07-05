احتفالًا بثورة 30 يونيو.. جامعة سوهاج تنهى عددًا من المشروعات الإنشائية الجديدة

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج عن انتهاء عدد من المشروعات الإنشائية التعليمية الجديدة بالجامعة، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠يونيو، إذ تتضمن هذه المشروعات المرحلة الأولى من مشروع مبني الإسكان الطلابي بالكوثر، ومبني معامل العلوم الطبية الأساسية بالمقر القديم للجامعة، ومبنى معامل كلية الصيدلة بالمقر الجديد، بالإضافة إلى مبني الدراسات البيئية والبحرية بالقصير.

وأوضح عبدالخالق أن هذه المنشآت تأتي في إطار خطة الجامعة لاستكمال المرافق التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى المرافق الداعمة للعملية التعليمية، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت قفزات كبيرة وتطوراً هائلاً في التوجهات التعليمية والبحثية للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي كماً ونوعاً، لافتاً إلى حرص الجامعة على رفع المستوى التعليمي والطبي وخدمة المجتمع وكفاءة المخرجات البحثية، بما يجعل منها منظومة أكاديمية وبحثية وخدمية طبية متكاملة.

وأضاف رئيس الجامعة أنه سيتم غدًا الخميس الموافق ٦ من يوليو الجاري استلام مبنى الإسكان الطلابي بحي الكوثر، واستلام مبني معامل العلوم الطبية الأساسية يوم الأحد الموافق ٩ من نفس الشهر، بالإضافة إلى استلام معامل كلية الصبدلة يوم الأربعاء الموافق ١٢ من يوليو الجاري، على أن تختتم سلسلة الاستلام الابتدائي بمبني الدراسات البيئية والبحرية بالقصير وذلك يوم الخميس الموافق ١٣ من يوليو الجاري.

والمركز الإعلامي للجامعة إذ يتشرف بدعوة السادة الأفاضل ممثلي وسائل الإعلام المختلفة بالمحافظة، للمشاركة في فعاليات الاستلام الابتدائي.