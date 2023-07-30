إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في العاصمة الإدارية غدًا

يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الإثنين، نتيجة الثانوية العامة 2023 في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 مساء اليوم الأحد، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنسبة نجاح 78.8 في المائة.

ويجري وزير التربية والتعليم حاليا اتصالات هاتفية لقائمة أوائل الثانوية العامة 2023 في جميع الشعب لتهنئتهم بالنتيجة والتفوق على أقرانهم.

وزير التعليم يهنئ طلاب الثانوية العامة 2023

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة تهنئة لطلاب الثانوية العامة 2023 الناجحين بعد اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2023 هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.

وقال وزير التربية والتعليم: "أود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياه العمليه ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل".

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة لأولياء الأمور يدعوهم للثقة في أبنائهم وتوفير لهم الحب والطمأنينة ودعم اختياراتهم أيا كانت والمساهمة في تطوير قدراتهم وتمهيد لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة.

وتقدم وزير التربية والتعليم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكافة العاملين فى وزاره التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسى كامل.

ويفتح مكتب التنسيق باب التقديم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بنحو 72 ساعة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 إلكترونيًا برقم الجلوس بعد الإعلان الرسمي على الموقع الرسمي لها.

وللاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فور الإعلان الرسمي غدا الإثنين من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم (اضغط هنا).







































